Чи здатен ШІ вже зараз замінити працівників у бізнесі

Ще декілька років тому штучний інтелект був технологією для обраних. Зараз це базова необхідність, незалежно від розміру компанії чи галузі. Чи здатна ця технологія вже заміняти людей, в колонці для ЕП розповів СЕО Time2Launch Олег Романов.

Для підприємців справжнім викликом стає не просто використання ШІ, а розуміння того, як його застосувати так, щоб це посилювало сильні сторони команди, оптимізувало процеси, давало вимірюваний бізнес-ефект і не перетворювалося на ілюзію інноваційності, за якою ховаються хаос та втрачені можливості.

Щоб запровадження ШІ не залишилося гарною вітриною, а працювало на бізнес, важливо чітко розуміти, які конкретні проблеми він може допомогти вирішити.

Що можна зробити за допомогою ШІ

Штучний інтелект — це насамперед швидкість: в ухваленні рішень, масштабуванні, запуску нових ідей. Саме тому я бачу величезний потенціал у розвитку мультимодальних систем та нішевих спеціалізованих LLM-рішень. Вони не просто змінять правила гри, вони створять нові екосистеми довкола себе.

У нашій компанії ми використовуємо ШІ для рекрутингу і роботи з командою: автоматизуємо процес підбору кандидатів, аналізуємо тестові завдання, проводимо перевірку й онбординг. Можу впевнено сказати: це дає результати.

Ще один цікавий кейс — мій персональний ШІ-асистент, який автоматично робить саммарі дзвінків. Після кожної розмови він фіксує ключові моменти, формує завдання і виставляє контрольні точки. Це справжній game changer: замість того, щоб власноруч передивлятися сотні нотаток, я швидко отримую точну картину, розумію контекст і можу миттєво контролювати будь-яку ситуацію.

Це величезна економія часу для керівника. Ви отримуєте чітку інформацію без зайвих ітерацій, можете швидше ухвалювати рішення і звільняєте час для того, щоб фокусуватися на стратегії, розвитку бізнесу, пошуку можливостей. ШІ суттєво знижує навантаження, даючи змогу працювати розумніше, а не більше.

Ми йдемо ще далі: тестуємо мінімальне ручне кодування і максимальне використання промптів у розробці стартапів. І знаєте що? Перші результати є дуже перспективними. Цей підхід може серйозно змінити спосіб створення технологічних продуктів і зробити їх розробку значно швидшою та ефективнішою.

Як обирати ШІ-інструменти

На ринку є чимало великих генеративних моделей — OpenAI, Anthropic та інші. Вони мають широкі знання з різних галузей, і для вирішення універсальних завдань — це велика перевага. Коли ж йдеться про вузькоспеціалізовані завдання в конкретних галузях, загальні моделі поступаються спеціалізованим LLM.

Високої точності в предметних сферах можна досягти тільки тоді, коли модель навчається на спеціалізованих даних, а не на масиві інформації в інтернеті. Саме тут відкриваються нові можливості для створення власних нішевих рішень, роботи з приватними даними та забезпечення високого рівня контролю над безпекою.

Тому обирати модель потрібно не за брендом, а виходячи з вашої бізнес-мети. Де у вас найбільше навантаження? Що з'їдає найбільше часу та ресурсів? Якщо, наприклад, це саппорт, то автоматизація через ШІ дасть вам найбільший ефект.

Персоналізація — уже не бонус, а очікування користувача. Ще пʼять років тому ми будували персоналізовані інтерфейси в мобільних додатках без використання ШІ, але технології стрімко розвиваються. Нещодавно ми запустили стартап — фітнес-трекер, який аналізує фізичний та емоційний стани користувача і в реальному часі змінює інтерфейс, залежно від того, спокійна людина, збуджена чи втомлена. Мультимодальність і динамічна навігація стають новим стандартом взаємодії.

Світ рухається до цифрових паспортів користувачів. Гляньте на Facebook: із поведінки, постів, друзів легко формується повноцінний цифровий профіль. У компаній, де є дані і немає жорстких обмежень на їх використання, — величезна перевага. Ми рухаємося до моменту, коли, зайшовши до онлайн-магазину, ви відразу бачитимете три-пʼять товарів, які вас цікавлять. Без випадкових пропозицій.

Чи можна повністю замінити людей

Штучний інтелект суттєво змінює способи роботи команд, але чи готовий я довірити йому повне керування проєктами? — Ні. Ми ще дуже далеко від цього.

Так, завдяки ШІ один менеджер може виконувати той обсяг завдань, який раніше виконував відділ із трьох людей. Проте це не означає, що люди непотрібні. Просто завдяки автоматизації двоє інших можуть перейти до складніших завдань, які потребують гнучкості, стратегічного мислення, роботи з людьми та креативу.

ШІ-агенти можуть бути надзвичайно розумними в окремій вузькій сфері — настільки, що могли б скласти умовний PhD-іспит. Однак стати універсальними майстрами в усьому, що потрібно в реальному бізнесі, вони ще не здатні.

Читайте також: Понад половина українців досі не користуються ШІ — опитування

Я дивлюся в майбутнє прагматично. Це не буде революція через появу «нової супермоделі». Зміни настануть через повсякденне системне впровадження ШІ у звичні процеси. Як користувач, я цього чекаю. Хочу бачити, як сервіси стають розумнішими, зручнішими, кориснішими і для корпорацій, і для кожного з нас.