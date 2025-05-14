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14 травня 2025, 17:43

Понад половина українців досі не користуються ШІ — опитування

Попри активний розвиток технологій на основі штучного інтелекту (ШІ), реальне їх використання серед українців залишається обмеженим. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Попри активний розвиток технологій на основі штучного інтелекту (ШІ), реальне їх використання серед українців залишається обмеженим.
Фото: freepik.com

Зазначається, що 64% населення не використовують ШІ взагалі, з них:

  • 12% уперше чують і не знають, що таке ШІ;
  • 52% знають про ШІ, але жодного разу ним не користувалися.

Ще 9% опитаних пробували користуватися ШІ, але не впровадили його у повсякденне життя.

Лише 26% респондентів мають досвід практичного використання ШІ, з них:

  • 9% нерегулярних користувачів (кілька разів на місяць чи рідше);
  • 17% - регулярних користувачів (12% - щодня або майже щодня та 5% - кілька разів на тиждень).

А Ви особисто користуєтеся для роботи чи для власних потреб Штучним інтелектом?

Ці цифри свідчать про високий рівень обізнаності про ШІ (88%), але водночас і про значний розрив між знанням і практикою. Лише кожен восьмий українець активно інтегрував ШІ у своє повсякденне життя, а частка регулярних користувачів (щонайменше раз на тиждень) становить 17%.

Хто найчастіше користується ШІ

Вплив віку на користування ШІ (відсоток регулярних користувачів)

Результати дослідження свідчать про сильну залежність використання ШІ від віку респондента.

Найвищий рівень регулярного використання зафіксовано серед молоді 18−29 років — понад половина (54%) цієї групи регулярно користуються ШІ.

У категорії 30−44 років цей показник становить лише 21%, а серед людей віком від 60 років — лише 4%. Це може свідчити про суттєвий цифровий розрив між поколіннями.

Чоловіки суттєво частіше користуються ШІ - серед них 23% регулярних користувачів, а серед жінок — лише 13%.

Мешканці міст значно активніше використовують ШІ, ніж мешканці сіл. Серед загалом міського населення (мешканці СМТ та міст будь-якого розміру) рівень регулярного використання становить 21%, тоді як серед сільського населення — лише 9%.

Причому серед міського населення також є диференціація — чим більше місто, тим більше активних користувачів. Якщо серед мешканців СМТ / маленьких міст з населенням до 20 тис. 13% регулярно користуються ШІ, то далі показник зростає до 25% у найбільших містах з населенням понад 500 тис. мешканців.

Зазначається, що це може бути пов’язано з кращою інфраструктурою, доступом до інтернету та цифровими сервісами у більших населених пунктах.

Вплив рівня добробуту на користування ШІ

Вплив рівня добробуту на користування ШІ (відсоток регулярних користувачів)

Чим вищий рівень добробуту, тим активніше респонденти використовують ШІ. Лише 4% людей, яким не вистачає навіть на їжу, регулярно користуються ШІ.

Серед тих, хто може дозволити собі коштовні речі, цей показник становить 27%, а серед тих, хто може дозволити собі практично все — 39%.

Як не дивно, освіта менше впливає на використання ШІ, регіон також впливає несуттєво.

Сприйняття впливу ШІ на світ і людей

Думки з приводу ШІ розділилися. Найбільша частка респондентів (45%) висловлює побоювання щодо ШІ, вважаючи, що він містить значні ризики та може призвести до серйозних проблем або навіть катастроф. Це свідчить про високий рівень тривожності та недовіри до технологічного прогресу.

Водночас 39% опитаних мають позитивне бачення — вони вважають, що ШІ сприяє прогресу й наближає людство до кращого майбутнього. Це значна частка, що демонструє готовність частини суспільства до прийняття інновацій.

Загалом, баланс між оптимістами і песимістами щодо ШІ зміщений у бік обережного або критичного сприйняття, за винятком молоді. У групі 18−29 років 63% оптимістів і тільки 30% песимістів.

Сприйняття впливу ШІ на світ і людей. % серед тих, хто знає ШІ (незалежно від досвіду і частоти користування)

«Як бачимо, в Україні використання ШІ ще тільки набирає обертів, значна частка населення все ще не знайома або не використовує ці технології. Лише 17% респондентів регулярно користуються ШІ, тоді як у США ще рік тому 55% населення регулярно спілкувалося з ШІ. Цей показник свідчить про значну різницю у рівнях впровадження та використання ШІ між Україною та розвиненими країнами», — зазначив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

При цьому він зазначив, що Україна дещо випереджає росію. Запитання, яке ставив Левада-центр було таке: «Чи використовуєте Ви штучний інтелект, ChatGPT, нейромережі і інше. І якщо так, то як часто?». Варіанти відповіді і результати порівняння у таблиці:

Опитування

Опитування проводилось упродовж 14 лютого-4 березня 2025 року з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України.

Методом телефонних інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1 029 респондентів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
godvinik
godvinik
14 травня 2025, 18:08
#
По данным Госстата Украины, канализацией обеспечено 60,0 % общей площади жилищного фонда страны (2018 г.).[1] Системами канализации оснащены 96,7 % городов, 57,2 % посёлков городского типа и 2,4 % сёл.[2]
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