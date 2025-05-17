Moody's знизило бездоганний кредитний рейтинг США вперше з 1919 року

У п’ятницю, 16 травня, рейтингове агентство Moody's вперше знизило кредитний рейтинг США з найвищого рівня «Aaa» до «Aa1». Це рішення було прийняте через зростаючий державний борг, високі виплати за відсотками та відсутність ефективних заходів для скорочення дефіциту бюджету.

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Moody's вперше надало Сполученим Штатам бездоганний рейтинг «Aaa» у 1919 році та є останнім із трьох основних рейтингових агентств, яке знизило рейтинг США, після S&P (2011) та Fitch (2023).

За даними агентства, прогнозується, що федеральний дефіцит США досягне 9% ВВП до 2035 року, збільшившись із 6,4% у 2024 році, а державний борг зросте до 134% ВВП, порівняно з 6,4% у 2024 році. Обслуговування боргу поглинатиме близько 30% доходів США до 2035 року, порівняно з 18% у 2024 році.

Проте Moody’s підкреслило, що зниження рейтингу не є відображенням зменшення довіри до інститутів США або до основ грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи.

«США зберігають виняткові кредитні переваги, такі як розмір, стійкість і динамізм своєї економіки, а також роль долара США як світової резервної валюти», — зазначило агентство.

Реакція

Зниження кредитного рейтингу США викликало критику з боку людей, близьких до президента країни Дональда Трампа.

Стівен Мур, колишній старший економічний радник Трампа та економіст Heritage Foundation, назвав цей крок обурливим.

«Якщо державні облігації, підтримані США, не є активом з рейтингом „ААА“, то що ж тоді є?» — сказав він Reuters.

Директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг розкритикував економіста Moody's Марка Занді. Він назвав його політичним опонентом Трампа.

Занді — головний економіст Moody's Analytics, яка є окремою структурою від рейтингового агентства Moody's, відмовився від коментарів.

З моменту свого повернення до Білого дому 20 січня Трамп заявляв, що збалансує бюджет, тоді як його міністр фінансів Скотт Бессент неодноразово заявляв, що нинішня адміністрація президента прагне знизити витрати на фінансування уряду США.