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18 травня 2025, 12:17

Nissan розглядає можливість закриття майже половини своїх заводів — Reuters

Японський автовиробник Nissan розглядає можливість закриття двох автоскладальних заводів в Японії і закордонних заводів, в тому числі в Мексиці. Це є частиною плану скорочення витрат, про який компанія повідомила раніше цього тижня, повідомляє Reuters.

Японський автовиробник Nissan розглядає можливість закриття двох автоскладальних заводів в Японії і закордонних заводів, в тому числі в Мексиці.
Фото: pixabay.com

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Джерела повідомили, що автовиробник обмірковує закриття японського заводу в Оппамі, де Nissan розпочав виробництво в 1961 році, та заводу в Шонані, в якому Nissan володіє 50% акцій. У результаті в Японії у компанії залишиться лише три заводи зі складання автомобілів.

Закриття заводів в Японії стане першим таким кроком для Nissan з часів закриття заводу в Мураямі у 2001 році.

За словами одного з джерел, збереження лише трьох заводів в Японії - заводу в Точігі та заводів Nissan Motor Kyushu і Nissan Shatai Kyushu у південній префектурі Фукуока — буде більш ніж достатньо для обслуговування внутрішнього ринку та підтримки експорту з Японії.

Завод в Оппамі має річну потужність близько 240 000 автомобілів і станом на кінець жовтня на ньому працювало близько 3 900 співробітників. У 2010 році він став першим заводом Nissan, який розпочав виробництво Leaf, який вважається першим у світі масовим електромобілем.

Завод в Шонані, який виробляє комерційні фургони, має річну потужність близько 150 000 одиниць і на ньому працює близько 1 200 людей.

За словами одного з джерел, за кордоном Nissan розглядає можливість припинення виробництва на заводах у Південній Африці, Індії та Аргентині, а також скорочення кількості заводів у Мексиці.

Раніше цього тижня Nissan, третій за величиною автовиробник в Японії, оголосив про серйозні плани щодо скорочення витрат. За інформацією Reuters, компанія хоче звільнити близько 15% своїх працівників по всьому світу та зменшити кількість заводів з 17 до 10, щоб покращити свій бізнес.

Читайте також: Nissan планує скоротити 20 000 працівників через мільярдні збитки

Газета Yomiuri першою написала про можливе закриття заводів Nissan в Японії та за кордоном, згадавши, що під питанням також два заводи в Мексиці.

У своїй заяві на сайті Nissan зазначив, що новини про можливе закриття деяких заводів є лише чутками і не підтверджені офіційною інформацією компанії.

Продажі Nissan у 2024 фінансовому році склали 3,3 млн автомобілів, що на 42% менше, ніж у 2017 фінансовому році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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