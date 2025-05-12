Nissan планує скоротити 20 000 працівників через мільярдні збитки

Японський автовиробник Nissan Motor оголосив про скорочення понад 10 000 робочих місць, а загалом із попередніми планами — до 20 000, що становить 15% штату. Про це пише Reuters.

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Причини скорочень

Компанія прагне підвищити ефективність через падіння продажів у США та Китаї. Nissan очікує рекордний чистий збиток у 700−750 мільярдів єн (4,74−5,08 мільярда доларів) за фінансовий рік, що завершився у березні, через витрати на знецінення. Компанія також закриває три заводи, зокрема в Таїланді, і відмовилася від будівництва заводу акумуляторів на Кюсю вартістю $1,1 мільярда.

Виклики на ринку

Nissan втратив позиції на ринку електромобілів у США, не встиг адаптуватися до попиту на гібриди, а в Китаї зазнав падіння продажів. Для відновлення позицій у Китаї компанія планує випустити 10 нових моделей у найближчі роки. Минулого року Nissan уже скоротив 9 000 працівників і зменшив потужності на 20%. Компанія не коментувала нові скорочення.