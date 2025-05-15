Трамп витяг путіна з багна, але зараз не хоче фіксувати збиток: чи є у нас вибір

Чому американський президент не хоче побачити, хто такий путін, і що нам залишається з цим робити, розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса . «Мінфін» обрав головне.

У американців, а точніше у друзів Трампа, була думка, що треба поїхати в Стамбул просто щоб дізнатися, чи налаштований путін серйозно.І щоб далі діяти відповідно.

Що ж, путін зробив їм послугу. Вони зможуть ще трошки зекономити для бюджету на квитках до не столиці Туреччини і порадувати Ілона Маска. В той момент як путін оприлюднив свій список перемовників, всі отримали свої відповіді.

Здавалось, Трамп зробив все для путіна. Він знайшов його у багні, витяг, обтрусив і розстелив перед ним червону доріжку до повернення у велику гру. Здавалося, такий шанс випадає раз у житті. Треба хапати. Якщо, звісно, ти раціональний гравець.

Ще в кінці минулого року основне питання було «що в голові у путіна». Тобто що він зробить у такий момент. Що ж, відповідь ми отримали.

В російськоімперський традиції це називається «головокружение от успехов». Виявилось, що у багні путіну комфортно. І він може там ще посидіти. Йому виявилось мало.

І фактично він принизив Трампа, та й не тільки Трампа. Навіть його друзів з БРІКС. Ми не знаємо, що там собі думає Китай. Але президент Бразилії після зустрічі в Пекіні з сонцесяйним Сі вирішив повернутись додому через москву, щоб вмовити путіна поїхати в Стамбул. І тільки люди, що вірять у пласку Землю, можуть подумати, що москва лежить по дорозі між Пекіном і Бразилією. І от цей президент Бразилії робить крюк і потім сидить 4 години в літаку, бо путін зайнятий. Так що єдине що мало б порадувати Трампа, що принизили не тільки його.

Що далі? В нормальній ситуації ми точно б підійшли до омріяного моменту, коли Трамп, нарешті, публічно визнає, що путін це х@йло і починає вводити санкції і писати злі пости. Ми б назвали цей момент «помилка резидента», коли путін передавив і помилився.

Тим більше, ми вже бачили прояви роздратування Трампа у його постах, коли він зазіхав на святе, на особисту перемогу путіна у Другій Світовій.

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Але це ж в нормальній ситуації. А у нас Трамп. Який має визнати не тільки помилку резидента, але й свою помилку. Свій «не виграш». Зробити те, що на фондовому ринку називають «зафіксувати збиток». Але ж Трамп не помиляється. Це всім відомо.

Так що це щось із розряду фантастики. Дива. Тим більше, путін знов сховав свій вʼялий Орішник, і Трамп може за це вчепитися. І ми підемо по новому колу. І навіть будемо говорити з цим мерзотним мединським. Цікаво, правда, кого оберуть достойним цієї справи…

Чи є у нас вибір? Чи є інша розумна стратегія у України і Європи? Чи є приємний варіант? На жаль, після вибору американців іншої стратегії не лишилось…