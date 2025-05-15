У Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості

У міжнародному Реєстрі збитків відтепер можна заявити про пошкодження нежитлової нерухомості внаслідок воєнних дій. Про це повідомляє пресслужба застосунку «Дія».

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Що відомо

«рф має відповісти за скоєні руйнування. Тепер у Реєстрі збитків з’явилася окрема категорія для нежитлової нерухомості — задокументуйте збитки від пошкоджених гаража, прибудинкових приміщень чи складу та зробіть перший крок до отримання майбутніх компенсацій», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що заяву А3.2 «Пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна» потрібно подати на порталі «Дія».

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«Навіть якщо нерухомість у зоні бойових дій або документи не повні — ваша заява важлива», — наголосили в «Дії».