На порталі «Дія» відновили подання заяв до міжнародного Реєстру збитків про пошкодження або знищення оселі. Про це йдеться у повідомленні Мінцифри.

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Що відомо

«Повернулася ще одна категорія заяв, за допомогою яких ви засвідчуєте масштаби збитків через повномасштабне вторгнення рф. Руйнують житло? Відповідатимуть. Чим більше повідомлень про зруйноване майно отримає Реєстр збитків через Дію, тим вищу ціну заплатить країна 404», — йдеться у повідомленні.

Як подати заявку

Подати заяву про відшкодування збитків можна на порталі Дія:

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Репарації: міжнародний Реєстр збитків

Як зазначають в Мінцифри, навіть якщо житло розташоване в зоні бойових дій або на ТОТ, ви брали участь у «єВідновленні» чи реєстрували майно в Держреєстрі речових прав — подавайте заяву. Щоб ворог не уникнув справедливої відповіді.

Нагадаємо

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією російською федерацією проти України (RD4U) створено для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією російської федерації проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, усім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, і є першим кроком міжнародного компенсаційного механізму.

Реєстр створений Україною, ЄС та ще 42 країнами й розташований у м. Гаага.