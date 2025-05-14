В Україні може з'явитися національний біткоїн-резерв — Железняк

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву. Про це пише Incrypted.

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Железняк зазначив, що документ уже на стадії доопрацювання і буде поданий найближчим часом.

Ще в лютому 2025 року нардеп анонсував ініціативу щодо криптовалютних резервів, заявивши: «Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви». Тоді він не уточнив деталей.