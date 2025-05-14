В Україні може з'явитися національний біткоїн-резерв — Железняк

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 травня 2025, 16:22

В Україні може з'явитися національний біткоїн-резерв — Железняк

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву. Про це пише Incrypted.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Железняк зазначив, що документ уже на стадії доопрацювання і буде поданий найближчим часом.

Ще в лютому 2025 року нардеп анонсував ініціативу щодо криптовалютних резервів, заявивши: «Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви». Тоді він не уточнив деталей.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+68
Я_ __
Я_ __
14 травня 2025, 16:39
#
«В Україні може з’явитися національний біткоїн-резерв — Железняк»

Кхм, дeб1ли казнокради, ой, депутати тобто, а ви в курсі що в країні війна? Який блін біткоін резерв, ви на штати передивилися чи що? Так може почнемо копіювання штатів з того, що будемо РЕАЛЬНО витрачати мільярди доларів на армію?

Коли в Україні з`явиться достатня кількість дронів і далекобійних ракет? Бо всі діри на фронті людьми не закриєш, тому що з самого початку українців в три рази менше було ніж кацапів.

Це зараз важливо, а не сакури і біткоін резерви, тьфу, понабирають ід10тів по оголошеннях в депутати…
+
+70
penetrator1963
penetrator1963
14 травня 2025, 17:00
#
Нормальной пенсионной системы в стране нет, это не стратегическое направление, люди не понимают, куда платят налоги. но национальный стратегический биткоин-резерв — да.
+
0
Bogdan Suvorov
Bogdan Suvorov
14 травня 2025, 17:14
#
Це потенційно може стати важливим прецедентом у світовій практиці державного управління фінансами. Україна може стати однією з перших країн, яка офіційно створить національний резерв у криптовалюті, поряд із традиційними резервами в золоті та іноземній валюті.
Позитивні аспекти:
Диверсифікація державних резервів у час економічної нестабільності
Потенційний захист від інфляції національної валюти
Можливість залучення додаткових інвестицій у країну
Позиціонування України як технологічно прогресивної держави
Потенційні ризики:
Висока волатильність біткоїна може становити ризик для державних резервів
Регуляторні виклики та питання безпеки зберігання
Реакція міжнародних фінансових інституцій
Необхідність розробки нової законодавчої бази
Лише небагато країн розглядали подібні ініціативи серйозно, тому це може бути важливим інноваційним кроком для України.
Оскільки новина базується лише на підтвердженні розробки законопроєкту, для повноцінного аналізу необхідно дочекатися конкретних деталей: обсяги планованого резерву, механізми формування та управління, часові рамки впровадження.
+
+14
godvinik
godvinik
14 травня 2025, 18:00
#
Це вони готуються конфісковувати крипту і скирдувати
+
0
matroskin
matroskin
14 травня 2025, 18:32
#
Навіщо її скирдувати в якомусь резерві, якщо всі роки її успішно забирали собі з нульовим шансом повернення. :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами