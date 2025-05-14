Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підтвердив, що в Україні розробляють законопроєкт про створення державного стратегічного біткоїн-резерву. Про це пише Incrypted.
14 травня 2025, 16:22
В Україні може з'явитися національний біткоїн-резерв — Железняк
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Железняк зазначив, що документ уже на стадії доопрацювання і буде поданий найближчим часом.
Ще в лютому 2025 року нардеп анонсував ініціативу щодо криптовалютних резервів, заявивши: «Ми скоро внесемо від індустрії законопроєкт про можливість робити крипторезерви». Тоді він не уточнив деталей.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
Кхм, дeб1ли казнокради, ой, депутати тобто, а ви в курсі що в країні війна? Який блін біткоін резерв, ви на штати передивилися чи що? Так може почнемо копіювання штатів з того, що будемо РЕАЛЬНО витрачати мільярди доларів на армію?
Коли в Україні з`явиться достатня кількість дронів і далекобійних ракет? Бо всі діри на фронті людьми не закриєш, тому що з самого початку українців в три рази менше було ніж кацапів.
Це зараз важливо, а не сакури і біткоін резерви, тьфу, понабирають ід10тів по оголошеннях в депутати…
Позитивні аспекти:
Диверсифікація державних резервів у час економічної нестабільності
Потенційний захист від інфляції національної валюти
Можливість залучення додаткових інвестицій у країну
Позиціонування України як технологічно прогресивної держави
Потенційні ризики:
Висока волатильність біткоїна може становити ризик для державних резервів
Регуляторні виклики та питання безпеки зберігання
Реакція міжнародних фінансових інституцій
Необхідність розробки нової законодавчої бази
Лише небагато країн розглядали подібні ініціативи серйозно, тому це може бути важливим інноваційним кроком для України.
Оскільки новина базується лише на підтвердженні розробки законопроєкту, для повноцінного аналізу необхідно дочекатися конкретних деталей: обсяги планованого резерву, механізми формування та управління, часові рамки впровадження.