Експерт: Військові позбавлені повноцінного кредитування

Пільгові умови для військових, які передбачають кредитування без відсотків, фактично обмежують їхні можливості отримати фінансування. Наразі певну частину потреби покривають небанківські фінансові установи, але цього недостатньо. Банки не можуть видавати позики безкоштовно, а державної компенсації відсоткових ставок наразі немає. На цю проблему звернув увагу CEO Moneyveo Сергій Сінченко під час конференції FinYear, наголосивши, що ситуація потребує системного вирішення.

«Банки пояснили свою позицію на зустрічі з військовими: вони не можуть надавати кредити безкоштовно, адже це ставить під загрозу їхню фінансову модель. В результаті військовослужбовці та ветерани залишаються з обмеженим доступом до кредитування», — зазначив він.

Водночас Сінченко підкреслив: «Військові повинні отримувати кредит. Ідея прибрати відсотки є нормальною, але повинна існувати якась програма компенсації, щоб фінансові установи могли надавати такі кредити, не зазнаючи збитків».

Учасники ринку наголошують: без механізму компенсації відсотків військові залишатимуться поза повноцінним кредитуванням.