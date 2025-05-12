Продав на OLX — сплати 10% податку: як це працюватиме на практиці

У Верховній Раді зареєстрували урядовий законопроєкт № 13232, який передбачає нові податкові правила для фізичних осіб-продавців товарів через маркетплейси. Про нюанси проєкту розповіла Наталія Олексів, адвокатка Ario Law Firm.

Якщо за рік ви продали на понад 2 000 євро (або понад 3 рази), доведеться відкрити спеціальний рахунок, передати про нього інформацію платформі та погодитися на розкриття банківської таємниці для податкової. Оператори цифрових платформ виступатимуть податковими агентами та автоматично стягуватимуть податки з продавців під час виплати доходу.

Що мають на увазі законодавці

Перш ніж перейти безпосередньо до змін, потрібно визначитись з термінологією. Зокрема, які саме види діяльності та кого мав на увазі законодавець.

Під платформою (цифровою платформою) розуміється будь-яке програмне забезпечення, у т.ч. вебсайт, його частина або додатки (зокрема, мобільні застосунки), що доступне для користувачів та дозволяє продавцям товарів та послуг комунікувати з клієнтами для здійснення звітної діяльності.

Звітна діяльність — це будь-який з наступних видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

надання в оренду нерухомого майна;

особисті послуги (включаючи виконання роботи), що надаються (виконуються) протягом певного часу та/або за завданням користувача платформи однією або декількома особами, які діють самостійно або від імені організації, і вона може надаватись або виконуватись фактично або онлайн. Наприклад, ремонтні роботи.

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів.

Підзвітний продавець — будь-який активний продавець (окрім виключеного продавця), який відповідає щонайменше одній з таких умов:

є резидентом юрисдикції (у тому числі України), що є стороною Багатосторонньої угоди DPI (багатостороння угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи) або іншої кваліфікованої угоди компетентних органів, що набрала чинність;

надає в оренду нерухоме майно, розташоване в юрисдикції, що є стороною Багатосторонньої угоди DPI, або іншої кваліфікованої угоди компетентних органів, що набрала чинність, у тому числі в Україні.

Під активним продавцем розуміється будь-який продавець, який або здійснює звітну діяльність (хоча б одну операцію) протягом звітного періоду, або якому виплачується, або зараховується винагорода у зв'язку зі здійсненням звітної діяльності протягом звітного періоду.

Оператор платформи — організація, яка на підставі правочину або закону укладає з продавцями договір про надання їм доступу до платформи, оператором якої вона є.

При цьому під «організацією» для цілей визначення понять, пов’язаних із оподаткуванням доходів, отриманих через цифрові платформи, розуміється юридична особа, партнерство, траст, фонд чи будь-яке інше правове утворення, незалежно від організаційно-правової форми та наявності у нього статусу юридичної особи. Фізична особа, у тому числі фізична особа — підприємець, не є організацією.

Що змінюється

1. Оподаткування фізосіб

Дохід фізосіб від здійснення діяльності через цифрові платформи пропонується оподатковувати ПДФО за ставкою 5% та військовим збором за ставкою 5%, у випадках дотримання одночасно таких вимог:

Особа-резидент досягла 18-річного віку;

Особа має хоча б один поточний рахунок, який відкритий у банку та взятий на облік у податкових органах, як рахунок фізичної особи для продажу товарів чи послуг на онлайн-платформах (спеціальний рахунок), і про такий рахунок особа має повідомити оператора платформи, з яким укладено договір.

Під час відкриття такого рахунку особа повинна надати банку згоду на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, на запит контролюючого органу. Зокрема, про інформацію щодо операцій за таким рахунком (зарахування коштів на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер рахунку контрагента).

Водночас, якщо особа протягом календарного року здійснила не більше трьох продажів товарів через платформу на загальну суму, що не перевищує еквівалент 2 000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим НБУ станом на 1 січня звітного податкового року, така особа має право не відкривати спеціальний рахунок, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкриті для власних потреб.

Особа здійснює розрахунки під час здійснення звітної діяльності виключно у грошовій формі — готівковій або безготівковій, з використанням спеціального рахунку.

Щодо особи не ухвалено рішення щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) у порядку, встановленому Законом України «Про санкції».

Особа не є ФОПом і не провадить незалежну професійну діяльність, та не використовує працю найманих осіб.

Обсяг доходу особи, отриманий протягом календарного року від продажів на онлайн-платформах, не може перевищувати 834 розмірів мінімальної заробітної плати на 1 січня звітного року (станом на 01.01.2025 р. — це 6 672 000,00 грн).

р. — це 6 672 000,00 грн). Особа не здійснює продаж підакцизних товарів.

Податковим агентом у такому випадку виступатиме оператор відповідної платформи.

Якщо зазначені вище вимоги не виконуються, особа не має права на застосування пільгової ставки, і доходи від здійснення звітної діяльності оподатковуються за загальною ставкою ПДФО (18%) та 5% — військовий збір. У такому разі, особа повинна самостійно задекларувати такі доходи шляхом подання річної декларації про майновий стан і доходи, та сплатити податок, за вирахуванням суми податку, що була перерахована до бюджету податковим агентом (оператором платформи) з такого доходу.

Також, якщо сума доходу від здійснення звітної діяльності перевищуватиме розмір 834 розмірів мінімальної заробітної плати, ставка ПДФО на суму такого перевищення становитиме 18% (+ 5% військовий збір) і особа зобов'язана подати річну декларацію про майновий стан і доходи і самостійно сплатити податок із суми такого перевищення.

Оподаткування доходів від продажів на онлайн-платформах ФОПом чи особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, здійснюється в загальному порядку.

Базою оподаткування законопроєкт визначає дохід, що буде отриманий фізичною особою — продавцем без вирахування будь-яких зборів, комісій або податків, утриманих або нарахованих оператором платформи.

2. Тісніша співпраця податкових органів із банками

Законопроєкт № 13232 також пропонує надати податковим органам право отримувати безоплатно від банків у порядку та на підставах, визначених ПК України, інформацію щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомості про операції зарахування коштів на поточні рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані та номер поточного рахунку контрагента, у разі проведення звірки даних щодо суми доходів від здійснення звітної діяльності, отриманої фізичною особою — підзвітним продавцем.

3. Міжнародний обмін інформацією

Серед іншого, законопроєкт встановлює порядок здійснення податковими органами міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані фізичними особами та організаціями через платформи, відповідно до Багатосторонньої угоди DPI.

Передбачається, що оператори платформи зобов'язані будуть:

Подати заяву про взяття їх на облік у органах ДПС протягом 60 календарних днів, що настають за днем, у який оператор платформи стає стороною договору про надання продавцям доступу до платформи;

Щороку до 31 січня подавати до органів ДПС звіт про доходи підзвітних продавців в електронній формі.

Зберігати документи (у тому числі електронні) не менше 5 років.

З метою виявлення підзвітних продавців вживати заходів належної комплексної перевірки.

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Коли почнуть діяти зміни

У разі ухвалення і підписання законопроєкту № 13232, він набере чинності на наступний день після його опублікування, окрім вимог щодо оподаткування доходів фізосіб від здійснення діяльності через цифрові платформи, які набиратимуть чинності з 01.01.2026.

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