Порушення фінмону: НБУ у квітні оштрафував 9 небанківських фінансових установ

Нацбанк за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у квітні 2025 року застосував до дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Заходи впливу застосовано до:

ТОВ «Диметра Фінанс» — відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом здійснення діяльності з надання фінансових послуг — факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит. До того ж протягом останніх двох років Нацбанк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені установою порушення застосував до установи два заходи впливу, а саме штрафи в розмірі 51 000,00 грн та 1 700,00 грн.

ТОВ «Мілоан» — штраф у розмірі 8 803 800,00 грн за порушення вимог:

пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Бізпозика» — штраф у розмірі 1 035 800,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

ТОВ «Аванс Кредит»:

штраф у розмірі 544 000,00 грн за порушення вимог​

письмове застереження за порушення вимог.

КС «Кредит-Союз»:

штраф у розмірі 544 000,00 грн за порушення вимог

письмове застереження за порушення вимог.

ТОВ «Системний фінансовий консалтинг», ТОВ «ФК «Діджітал фінанс», ТОВ «ФК «Фін-Ранг» — штрафи у розмірі 340 000,00 грн кожній установі.

ТОВ «Пейтек» — штраф у розмірі 323 000,00 грн за порушення вимог.