У системі Prozorro.Продажі цього тижня (з 5 по 9 травня) заплановано продаж активів семи банків, які перебувають у стані ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна стартова вартість усіх лотів становить 400,3 мільйона гривень. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на понад 400 млн грн
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Деталі
Найбільшу частку в обсязі торгів — майже 273,4 мільйона гривень — складають права вимоги за кредитами. Ще 107 мільйонів гривень припадають на нерухомість, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками оцінили у 19,9 мільйона гривень.
Активи яких банків продаватимуть
ПАТ «КСГ Банк» — на загальну суму 239,7 млн грн, з яких за 231,8 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та за 0,3 млн грн — основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 7,6 млн грн.
ПАТ «Промінвестбанк» — із початковою ціною 96,5 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
АТ «Банк Форвард» — на загальну суму 41,2 млн грн, із них із початковою ціною 39,5 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та за 1,7 млн грн — основні засоби.
АТ «МР Банк» — на загальну суму 15,3 млн грн, з яких за 4,3 млн грн виставляються на продаж об'єкти нерухомого майна та інші основні засоби, за 2,1 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, із початковою ціною 8,9 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.
АТ «АКБ «Конкорд» — із початковою ціною 3,3 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.
АТ «Укрбудінвестбанк» — із початковою ціною 2,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби.
АТ «Мегабанк» — із початковою ціною 1,7 млн грн на продаж виставлено об'єкт нерухомого майна, транспорт та інші основні засоби.
Нагадаємо, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.
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