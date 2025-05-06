Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на понад 400 млн грн

У системі Prozorro.Продажі цього тижня (з 5 по 9 травня) заплановано продаж активів семи банків, які перебувають у стані ліквідації під управлінням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Загальна стартова вартість усіх лотів становить 400,3 мільйона гривень. Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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Деталі

Найбільшу частку в обсязі торгів — майже 273,4 мільйона гривень — складають права вимоги за кредитами. Ще 107 мільйонів гривень припадають на нерухомість, земельні ділянки, транспорт та інші основні засоби. Крім того, дебіторську заборгованість перед банками оцінили у 19,9 мільйона гривень.

Активи яких банків продаватимуть

ПАТ «КСГ Банк» — на загальну суму 239,7 млн грн, з яких за 231,8 млн грн виставляються права вимоги за кредитами та за 0,3 млн грн — основні засоби. Крім того, дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 7,6 млн грн.

ПАТ «Промінвестбанк» — із початковою ціною 96,5 млн грн на продаж виставлено об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

АТ «Банк Форвард» — на загальну суму 41,2 млн грн, із них із початковою ціною 39,5 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та за 1,7 млн грн — основні засоби.

АТ «МР Банк» — на загальну суму 15,3 млн грн, з яких за 4,3 млн грн виставляються на продаж об'єкти нерухомого майна та інші основні засоби, за 2,1 млн грн — права вимоги за кредитами. Крім того, із початковою ціною 8,9 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

АТ «АКБ «Конкорд» — із початковою ціною 3,3 млн грн на продаж виставлено дебіторську заборгованість перед банком.

АТ «Укрбудінвестбанк» — із початковою ціною 2,5 млн грн на продаж виставлено основні засоби.

АТ «Мегабанк» — із початковою ціною 1,7 млн грн на продаж виставлено об'єкт нерухомого майна, транспорт та інші основні засоби.

Нагадаємо, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.