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1 травня 2025, 11:14

АЗС вже заливають бензин з етанолом: від чого залежить його якість

З 1 травня на заправках заливають бензин з біоетанолом. Його частка має становити не менше 5%. Що буде з якістю палива розповів експерт з енергетики, директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. «Мінфін» обрав головне.

З 1 травня на заправках заливають бензин з біоетанолом.

Спиртовий бензин: 3, 2, 1…

З 1 травня на всіх колонках має бути бензин Е5 — з 5% біоетанолу. Насправді, Е5 вже є на багатьох АЗС. Чи страшний він? І так, і ні.

Ключові мережі обрали варіант закупівлі готового продукту на європейських НПЗ. Бачимо вже масований імпорт мережами OKKO, WOG, AMIC, UPG бензини Е5 з Польщі, Литви, Німеччини та Румунії. Тут ризику неякісного пального нема.

Але це ще не все. Спирт гігроскопічний, натягує воду, що з часом може привести до
розшарування на спирт, воду та низкооктановий бензин. Щоб цього не сталося, треба зачистити резервуари на нафтобазах і АЗС, бензовози, а також постійно моніторити надалі, використовуючи спеціальні маркери води.

У великих мережах ця робота тривала останній місяць мінімум. Створені штаби
оперативного реагування на різні ситуації. Тобто без уваги жодне питання не залишиться.

Чесно, не знаю, що роблять так звані економмережі та інші периферійні гравці. Це все те, що за ціною нижче «Укрнафти».

Читайте також:Замість А-95 — Е5: з 1 травня на всіх АЗС продаватимуть бензин зі спиртом

Ті дива ціноутворення пов'язані в тому числі й з відсутністю систем контролю якості, відповідного обладнання та персоналу.

Дехто з них обрав тактику виробництва спиртового бензину на нафтобазах. Що з того буде, не знаю.

Також не знаю, як там з технологічною культурою, чи зачищає хтось ті резервуари, чи покладається на руський «авось пронесе».

Рекомендації.

  1. Мінімум травень і червень утриматись від купівлі «дешевого» бензину. Він вам таким потім не покажеться.
  2. Точно не заправлятися на «бочках» — там точно ніхто нічого робити не буде.
  3. Зберігаємо чеки і ставимо питання у разі виникнення якихось відхилень по якості.

Все буде добре!
P. S. Ніякого підвищення цін не очікується.

Автор:
Куюн Сергій
директор Консалтингової групи А-95, експерт з енергетики Куюн Сергій
Консалтингова група А-95
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
Три літри
Три літри
1 травня 2025, 11:27
#
З 1 травня на заправках заливають бензин з біоетанолом.


Не з першого, кажуть що бензин з біоетанолом продаєтся принаймі декілька місяців. Про що ви пишите самі буквально чере два абзаци «Насправді, Е5 вже є на багатьох АЗС.»
+
0
Три літри
Три літри
1 травня 2025, 11:29
#
Спирт гігроскопічний, натягує воду, що з часом може привести до
розшарування на спирт, воду та низкооктановий бензин.

Якщо спирт гігроскопічний то він не буде розаруватись на воду та спирт. В принципі про це знає будь хто з дорослих людей, навіть якщо він ніколи в житті не пив водку — водка не розшаровуєся на спирт та воду при тому що більшість її складу це вода, а інша — той самий етиловий спирт…
+
0
Три літри
Три літри
1 травня 2025, 11:30
#
експерт з енергетики

Чесно, не знаю, що роблять так звані економмережі та інші периферійні гравці. Це все те, що за ціною нижче «Укрнафти».

експерт визнав що не має карт
+
+15
Артур М.
Артур М.
1 травня 2025, 11:53
#
Насправді це був ляп Зеленського). В англ це дуже поширкена ідіома, навіть в книгах я зустрічав «it wasnt in their cards etc». Олександрович з своїм B1 подумав, шо це типу грати в карти і відповів «we are not playing cards». Звісно, не це було причиною, щоб на нього накинутись, але я думаю шо вони від цього трохи теж прифігіли))).
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