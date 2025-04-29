В Україні хочуть створити Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Його буде вести Державна податкова служба, а доступ зможуть отримати «компетентні органи». Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
В Україні хочуть створити реєстр рахунків та банківських сейфів українців
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Що відомо про новий реєстр
Це передбачено пакетом законопроєктів, схвалених урядом. Документи готував Мінфін. Цей пакет спрямований на приєднання до системи банківських європлатежів SEPA
Згідно з презентацією Мінфіну, до реєстру будуть вноситись відомості:
- про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;
- про власників таких рахунків;
- про установи, де відкриті рахунки.
Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.
Не передбачено публікації даних у вільному доступні (відсутня відкрита частина реєстру). «Доступ надаватиметься спеціалізований і виключно компетентним органам», — йдеться в презентації.
Приєднання до SEPA
Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами — учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.
Після прийняття Верховною Радою і подальшого підписання угоди — фінансові кордони з ЄС будуть стерті.
Вступ до SEPA — це не тільки сучасні технічні можливості, це декларація про відданість європейським фінансовим стандартам.
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