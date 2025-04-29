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29 квітня 2025, 15:34

В Україні хочуть створити реєстр рахунків та банківських сейфів українців

В Україні хочуть створити Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб. Його буде вести Державна податкова служба, а доступ зможуть отримати «компетентні органи». Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

В Україні хочуть створити Реєстру рахунків та індивідуальних банківських сейфів фізичних осіб.
Фото: depositphotos

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Що відомо про новий реєстр

Це передбачено пакетом законопроєктів, схвалених урядом. Документи готував Мінфін. Цей пакет спрямований на приєднання до системи банківських європлатежів SEPA

Згідно з презентацією Мінфіну, до реєстру будуть вноситись відомості:

  • про банківські рахунки, рахунки у цінних паперах, електронні гаманці тощо;
  • про власників таких рахунків;
  • про установи, де відкриті рахунки.

Водночас не передаються відомості про рух і залишки коштів за рахунками громадян та про вміст сейфа.

Не передбачено публікації даних у вільному доступні (відсутня відкрита частина реєстру). «Доступ надаватиметься спеціалізований і виключно компетентним органам», — йдеться в презентації.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Приєднання до SEPA

Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами — учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами.

Після прийняття Верховною Радою і подальшого підписання угоди — фінансові кордони з ЄС будуть стерті.

Вступ до SEPA — це не тільки сучасні технічні можливості, це декларація про відданість європейським фінансовим стандартам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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