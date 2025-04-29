Mastercard впроваджує екосистему стейблкоїнів

Компанія Mastercard зробила значний крок у розвитку цифрових платежів, анонсувавши запуск глобальної екосистеми для прийому та здійснення платежів у стейблкоїнах. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Нове рішення має на меті створити безперешкодне середовище, де споживачі зможуть використовувати стейблкоїни для покупок, а продавці — отримувати їх як звичайні платежі. Цей крок став можливим завдяки зростанню регуляторної визначеності у світі, що сприяло перетворенню стейблкоїнів на повноцінний платіжний інструмент.

Інтегрований підхід: гаманці, картки та прийом платежів

Mastercard розробила комплексний підхід, який охоплює підтримку криптовалютних гаманців, випуск спеціальних платіжних карток та забезпечення можливості прийому платежів у стейблкоїнах для продавців. Завдяки співпраці з провідними гравцями криптоіндустрії, такими як MetaMask,Kraken,Gemini,Bybit,Crypto.com та Binance, користувачі зможуть витрачати свої стейблкоїни через традиційні платіжні картки в понад 150 мільйонах торгових точок по всьому світу, де приймаються картки Mastercard.

Ключові нововведення: партнерства та транскордонні перекази

Одним із ключових нововведень є партнерство з біржею OKX для запуску OKX Card, яка надасть мільйонам користувачів зручний доступ до їхніх криптовалютних активів. Крім того, Mastercard співпрацює з компаніями Nuvei та Circle, щоб забезпечити продавцям можливість отримувати платежі у стейблкоїнах, зокрема в USDC від Circle, незалежно від обраного покупцем способу оплати.

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