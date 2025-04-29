«Новий застосунок банку»: Кіберполіція попередила про шахрайську схему

В Україні з’явилася нова шахрайська схема. Зловмисники телефонують громадянам і під виглядом оновлення банківського застосунку пропонують встановити фейкову програму. Мета — отримати доступ до інтернет-банкінгу жертви. Про це повідомляє пресслужба Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

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Як працює схема

Зловмисники представляються працівниками банків і повідомляють, що старий банківський застосунок більше не працює і вам потрібно завантажити новий.

Потім вони надсилають фішингові посилання на завантаження програми буцімто з офіційного чат-бота в одному з месенджерів. Таким чином, аферисти отримують авторизаційні дані клієнтів банку.

Шахраї переконують назвати код із смс-повідомлень чи дзвінків від справжньої служби підтримки банку, у результаті отримують доступ до інтернет-банкінгу і викрадають кошти.

Як уникнути шахрайства

Якщо телефонує працівник банку, скажіть, що ви зараз перетелефонуєте самостійно на офіційний номер банку, зазначений на платіжній картці.

Завжди припиняйте розмову, якщо:

запитують паролі, коди банків;

керують під час телефонної розмови вашими діями (просять встановити програму на ваш пристрій).

Експерти радять дотримуватися правил безпеки, коли завантажуєте застосунок на свій телефон чи інший пристрій. Обирайте лише ліцензійне програмне забезпечення з офіційних магазинів або вебсайтів розробників.

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Використовуйте такі офіційні платформи, як:

Microsoft Store для Windows;

Apple App Store для macOS та iOS;

Google Play для Android.

Такі магазини зазвичай дбають про безпеку, але навіть там можуть траплятися випадки шкідливого програмного забезпечення.

Щоб мінімізувати ризики, дотримуйтеся таких порад:

перевіряйте репутацію виробника;

читайте відгуки інших користувачів не лише на сайті магазину, але й на форумах;

оцінюйте кількість завантажень;

уважно розглядайте країну походження програми. Не завантажуйте програмне забезпечення від країн із сумнівною репутацією;

звертайте увагу на дозволи, які вимагає застосунок під час встановлення. Наприклад, для програми для читання книг не потрібен доступ до вашої геолокації, камери чи мікрофона.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції за посиланням або повідомте про цю ситуацію за номером телефону: 0 800 505 170.