Хмарний провайдер став причиною масштабного збою онлайн-сервісів в Україні

Причиною ранкового збою 26 квітня у «Дії», Новій пошті та банківських терміналах стали проблеми з електропостачанням у хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси. Цю інформацію ЕП підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

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Основною причиною збою стало відключення електропостачання в дата-центрі. За словами Бахмацького, йдеться не про кібератаку — проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

«Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення.

Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури. Станом на ранок більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується", — заявив Бахмацький.

Збій стався близько 8:00 суботи. Наразі живлення в дата-центрі відновлено, технічні фахівці працюють над повним відновленням сервісів, стабілізація роботи дата-центру триває.

Що кажуть інші

У Новій пошті зазначили, що сервіси компанії тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

«Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака», — зазначили у компанії.

В Ощадбанку заявили, що через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних наразі не працюють деякі сервіси Ощаду.

«Ці проблеми стосуються не лише нашого банку, але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг», — заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

На численні запити медіа у пресслужбі Приватбанку заявили, що всі сервіси Привату працюють у штатному режимі.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і підтримуємо посилену готовність технічних команд. Жодних збоїв у роботі систем і сервісів поки що не зафіксовано», — зазначили у пресслужбі.

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що сервісів monobank збій не торкнувся.

«Серверні потужності monobank зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon», — додав він.

Спочатку Гороховський повідомив про хакерську атаку, але потім заявив, що ця інформація не підтверджується.

Голова підкомітету ВРУ з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко порекомендував українцям сьогодні мати при собі паперові документи.

За його словами, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував фінансові установи, поштового перевізника і не тільки.

«Протягом години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор», — зауважив народний депутат.

У пресслужбі «Дії» зазначили, що через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 квітня, в Україні масово не працюють платіжні термінали: розрахуватись карткою неможливо ні в магазинах, ні в метро. Також «лежать» Apple Pay і Google Pay, виникають труднощі з поповненням карток і оплатою таксі.