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26 квітня 2025, 11:12

Хмарний провайдер став причиною масштабного збою онлайн-сервісів в Україні

Причиною ранкового збою 26 квітня у «Дії», Новій пошті та банківських терміналах стали проблеми з електропостачанням у хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси. Цю інформацію ЕП підтвердив CMO De Novo Дмитро Бахмацький.

Причиною ранкового збою 26 квітня у «Дії», Новій пошті та банківських терміналах стали проблеми з електропостачанням у хмарного провайдера De Novo, на якому розміщено ці сервіси.
Фото: pixabay.com

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Основною причиною збою стало відключення електропостачання в дата-центрі. За словами Бахмацького, йдеться не про кібератаку — проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

«Проблема виникла не через кібератаку. Під час планових робіт у дата-центрі De Novo зникло електроживлення. Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення.

Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури. Станом на ранок більшу частину сервісів вже відновлено, робота дата-центру стабілізується", — заявив Бахмацький.

Збій стався близько 8:00 суботи. Наразі живлення в дата-центрі відновлено, технічні фахівці працюють над повним відновленням сервісів, стабілізація роботи дата-центру триває.

Що кажуть інші

У Новій пошті зазначили, що сервіси компанії тимчасово не працюють у звʼязку з технічними складнощами на стороні підрядника.

«Акцентуємо увагу, що це не хакерська атака», — зазначили у компанії.

В Ощадбанку заявили, що через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних наразі не працюють деякі сервіси Ощаду.

«Ці проблеми стосуються не лише нашого банку, але й багатьох інших надавачів діджитальних послуг», — заявив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

На численні запити медіа у пресслужбі Приватбанку заявили, що всі сервіси Привату працюють у штатному режимі.

«Ми уважно стежимо за ситуацією і підтримуємо посилену готовність технічних команд. Жодних збоїв у роботі систем і сервісів поки що не зафіксовано», — зазначили у пресслужбі.

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що сервісів monobank збій не торкнувся.

«Серверні потужності monobank зарезервовані тричі: Київ, Варшава, Amazon», — додав він.

Спочатку Гороховський повідомив про хакерську атаку, але потім заявив, що ця інформація не підтверджується.

Голова підкомітету ВРУ з питань безпеки у кіберпросторі Олександр Федієнко порекомендував українцям сьогодні мати при собі паперові документи.

За його словами, не працює дуже великий інфраструктурний обʼєкт, який явно обслуговував фінансові установи, поштового перевізника і не тільки.

«Протягом години все повинно запрацювати, так обіцяють. Не кібернетична атака, технічний збій. Людський фактор», — зауважив народний депутат.

У пресслужбі «Дії» зазначили, що через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 26 квітня, в Україні масово не працюють платіжні термінали: розрахуватись карткою неможливо ні в магазинах, ні в метро. Також «лежать» Apple Pay і Google Pay, виникають труднощі з поповненням карток і оплатою таксі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

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Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 12:01
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При наличии своих криворуких
спецов даже хакеры не нужны.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 12:08
#
Приватбанк, его карты, банкоматы
и терминалы работают без проблем.

Так что не стоит вешать лапшу на уши
о невозможности рассчитаться банковскими картами.
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0
crocodille
crocodille
26 квітня 2025, 12:34
#
А глянте на сайт цього «клаудного провайдера» — https://denovo.ua/
Купа місцевих сертифікатів, самореклами, та жодной документаціїї.
Звісно, про поточний інцидент теж нічого. Але сгодом буде новий сертифікат.
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0
crocodille
crocodille
26 квітня 2025, 12:38
#
Https://dou.ua/lenta/interviews/de-novo-ceo-interview/

Бізнес по українськи:

> З самого початку команда Prozorro сиділа на Amazon, а ми тиснули на регулятора, щоб вони «їхали» додому. Бо ми переконані, що українські чутливі дані мають бути в Україні. Це важливо з погляду державної безпеки.

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 12:41
#
Можливо, таки дотиснули…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 13:19
#
На 13:15 процесiнг UPC — ще не працює.
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