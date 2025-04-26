Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний цифровий збій. Не працюють термінали, застосунки «Дія», Нова пошта. Також у Києві неможливо розрахуватися платіжними картками у метро. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Масштабний цифровий збій в Україні: картками неможливо розрахуватись в магазинах і метро
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В Україні масово не працюють платіжні термінали: розрахуватись карткою неможливо ні в магазинах, ні в метро. Також «лежать» Apple Pay і Google Pay, виникають труднощі з поповненням карток і оплатою таксі.
У Нової пошти не тільки проблеми з застосунком, але й не працює сайт компанії.
На турнікетах київського метро наразі недоступна безконтактна оплата проїзду через технічний збій в Ощадбанку.
Зазначається, що фахівці банку працюють над усуненням несправності.
Наразі сплатити за проїзд можна:
- транспортною картою;
- qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
- паперовим qr-квитком.
Що трапилось
У пресслужбі «Дії» зазначили, що через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.
«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», — йдеться у повідомленні.
Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що відбулася хакерська атака на один із великих дата-центрів.
«Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів», — написав він у Telegram.
Пізніше Гороховський повідомив, що хакерська атака не підтверджується.
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Коментарі - 5
я довіряю тільки потужним міністрам і телемарафону, оскільки телемарафон незламно працює то не слід звертати увагу на інші проблеми/незручності
Банки, у которых свой карточный процессинг, продолжают работать без проблем, хотя таких в Украине не так и много…
Например, банкоматы и терминалы Привата без проблем обслуживают карты Приватбанка и проблемы UPC Приватбанк обходят стороной…
Картки банкiв, у яких свiй картковий процесiнг — працюють без проблем…