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26 квітня 2025, 9:28

Масштабний цифровий збій в Україні: картками неможливо розрахуватись в магазинах і метро

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний цифровий збій. Не працюють термінали, застосунки «Дія», Нова пошта. Також у Києві неможливо розрахуватися платіжними картками у метро. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний цифровий збій.
Фото: pixabay.com

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В Україні масово не працюють платіжні термінали: розрахуватись карткою неможливо ні в магазинах, ні в метро. Також «лежать» Apple Pay і Google Pay, виникають труднощі з поповненням карток і оплатою таксі.

У Нової пошти не тільки проблеми з застосунком, але й не працює сайт компанії.

На турнікетах київського метро наразі недоступна безконтактна оплата проїзду через технічний збій в Ощадбанку.

Зазначається, що фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Наразі сплатити за проїзд можна:

  • транспортною картою;
  • qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
  • паперовим qr-квитком.

Що трапилось

У пресслужбі «Дії» зазначили, що через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», — йдеться у повідомленні.

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що відбулася хакерська атака на один із великих дата-центрів.

«Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів», — написав він у Telegram.

Пізніше Гороховський повідомив, що хакерська атака не підтверджується.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+30
Turbo Apricot
Turbo Apricot
26 квітня 2025, 9:42
#
«роль кібербезпеки перебільшена» © Федоров Михайло Альбертович Віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації України


я довіряю тільки потужним міністрам і телемарафону, оскільки телемарафон незламно працює то не слід звертати увагу на інші проблеми/незручності
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0
bosyak
bosyak
26 квітня 2025, 9:43
#
Чому б не перейти на іншій датацентр, якщо «ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами»? :)
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 10:33
#
Банки, подключенные к карточному процессингу UPC не могут перейти на какой-либо другой процессинг ни за день ни за два дня…

Банки, у которых свой карточный процессинг, продолжают работать без проблем, хотя таких в Украине не так и много…
Например, банкоматы и терминалы Привата без проблем обслуживают карты Приватбанка и проблемы UPC Приватбанк обходят стороной…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 10:20
#
На даний момент відбувся збій в Українському процесінговому центрі, тому немає можливості здійснювати платежі та перекази в мобільних додатках та розраховуватись картками. Орієнтовний час відновлення поки не відомий.

Картки банкiв, у яких свiй картковий процесiнг — працюють без проблем…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
26 квітня 2025, 10:36
#
Печально, что предыдущие хакерские атаки рашистов на ИТ-инфраструктуру украинских частных компаний так ничему и не научили…
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