Масштабний цифровий збій в Україні: картками неможливо розрахуватись в магазинах і метро

Зранку 26 квітня в Україні стався масштабний цифровий збій. Не працюють термінали, застосунки «Дія», Нова пошта. Також у Києві неможливо розрахуватися платіжними картками у метро. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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В Україні масово не працюють платіжні термінали: розрахуватись карткою неможливо ні в магазинах, ні в метро. Також «лежать» Apple Pay і Google Pay, виникають труднощі з поповненням карток і оплатою таксі.

У Нової пошти не тільки проблеми з застосунком, але й не працює сайт компанії.

На турнікетах київського метро наразі недоступна безконтактна оплата проїзду через технічний збій в Ощадбанку.

Зазначається, що фахівці банку працюють над усуненням несправності.

Наразі сплатити за проїзд можна:

транспортною картою;

qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Що трапилось

У пресслужбі «Дії» зазначили, що через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних стався тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків.

«Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів», — йдеться у повідомленні.

Співзасновник monobank Олег Гороховський заявив, що відбулася хакерська атака на один із великих дата-центрів.

«Наче хакерська атака на один із великих дата-центрів», — написав він у Telegram.

Пізніше Гороховський повідомив, що хакерська атака не підтверджується.