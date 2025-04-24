Україна не домовилася з інвесторами про реструктуризацію боргу. Перемовини продовжать

Уряд України і представники спеціального комітету власників ВВП-варантів обмінялися варіантами реструктуризації зобов’язань, але не дійшли згоди щодо спільного рішення.

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Деталі

24 квітня Міністерство фінансів повідомило, що з 15 по 23 квітня Україна провела зустріч з членами Спеціального комітету, до складу якого входять інституційні інвестори — власники близько 30% ВВП варантів України, на якій представила пропозиції щодо реструктуризації ВВП варантів.

Ця пропозиція сформована у відповідності до параметрів Програми МВФ з метою відновлення боргової стійкості та узгоджується з принципом рівного ставлення (Comparability of Treatment) Групи офіційних кредиторів України.

Україна запропонувала власникам ВВП варантів дві опції:

Обмін варантів на додатковий випуск єврооблігацій, які були випущені в межах реструктуризації у 2024 році. Згідно з цією опцією, інвестори отримають той самий набір облігацій A і B, що й власники єврооблігацій минулого року, у співвідношенні: на кожну 1 одиницю варантів — 1,35 одиниці облігацій. Друга опція передбачає зміну умов випуску ВВП-варантів наступним чином:

Виплати за 2025−2028 роки скасовуються;

Можливість викупити/скасувати ВВП варанти буде продовжена до травня 2029 року, в той час як ціна викупу прогресивно зростатиме з 85 у 2026 році до 100 центів у 2029 році.

Реструктуровані варанти (з виплатами в 2029—2041 роках) матимуть ті ж самі характеристики, що і діючі варанти, крім опціону викупу;

Власники отримають 36,6 центів Облігацій A та Облігацій B на кожні 100 центів варантів.

Важливо підкреслити, що обидві опції є частинами єдиної операції обміну (Exchange Offer) та запиту на зміну умов обігу (Consent Solicitation). Інвестори можуть обрати будь-який із запропонованих варіантів, і участь в одному з них вважатиметься підтримкою реструктуризації умов випуску варантів.

Такий підхід важливий враховуючи різні можливі пріоритети у різних власників ВВП варантів та необхідність отримання згоди 75% власників за сукупним номіналом ВВП варантів від присутніх на кворумних зборах власників варантів.

Спеціальний Комітет в свою чергу заявив, що об'єднує власників більше 30% варантів і запропонував Україні сплатити 75% платежу, що припадає на травень цього року, власникам варантів за зростання ВВП в 2023 році та випустити нові облігації C зі ставкою 7,75% на суму $209 млн з погашенням у лютому 2029 року. Україна відхилила цю пропозицію.

Україна залишається налаштованою на проведення конструктивних переговорів зі всіма власниками ВВП варантів з метою пошуку рішення яке дозволяє забезпечити довгострокову боргову стійкість, не створюючи загрози для відбудови та відновлення країни.