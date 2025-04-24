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24 квітня 2025, 18:15

Hyundai зберігає прибутковість попри ослаблення попиту на електрокари

Hyundai Motor, глобальний автоконцерн з Південної Кореї, розповів про стабільний рівень прибутковості, попри негаразди, пов'язані зі зниженим споживчим інтересом на електрокари, а також митами, які запровадив Дональд Трамп. Усі ці моменти, ймовірно, перешкоджатимуть підйому, повідомили експерти LBLV.

Hyundai Motor, глобальний автоконцерн з Південної Кореї, розповів про стабільний рівень прибутковості, попри негаразди, пов'язані зі зниженим споживчим інтересом на електрокари, а також митами, які запровадив Дональд Трамп.

Фірма заявила про незначне просідання реалізації машин за перший звітний період, зумовлюючи це тиском, який зберігається на світовому ринку. Hyundai реально розуміє, що складна кон'юнктура ведення бізнесу може зберегтися.

За квартал, який закінчився в березні, гігант продемонстрував чистий прибутковий показник близько 3,382 трильйона вон, що дорівнює 2,37 мільярда доларів. Це свідчить про підвищення на 0,2% порівняно з аналогічними трьома місяцями рік тому. У динаміці з попереднім кварталом зростання становить 37%.

Такі підсумки виявилися кращими за припущення експертів щодо приросту близько 3,360 трильйона вон. Прибутковість фірми також зросла на 9,2% порівняно з результатом роком раніше, досягнувши 44,408 трильйона вон. Приплив коштів в операційному вигляді підскочив на 2,2%, до 3,634 трильйона вон, розповіли фахівці lblv.com.

Проте дещо впав гуртовий збут транспортних засобів за квартальний період — на 6%. Однак Hyundai Motor поки що залишається на плаву.

Дмитро Єрмаков, фінансовий аналітик LBLV

Джерело: Мінфін
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