Японський автовиробник Nissan Motor Co. має намір до кінця 2026 додатково інвестувати 10 млрд юанів ($ 1,4 млрд) в розвиток свого виробництва в Китаї.
Nissan інвестує $1,4 млрд у виробництво в Китаї до кінця 2026 року
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Що відомо
«Китай розвивається дуже швидко, і ми хочемо залишатися тут і конкурувати», — заявив представник Nissan у КНР Стівен Ма, виступаючи на прес-конференції у рамках автовиставки у Шанхаї.
Він зазначив, що компанія розглядає висококонкурентний автомобільний ринок Китаю як благодатний ґрунт для розвитку власних можливостей зі створення електромобілів.
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Стівен Ма був переведений до Китаю у січні поточного року.
Новинки від Nissan
Компанія представила на виставці дві нові моделі: гібридний пікап Frontier Pro та оновлену версію електричного седана Dongfeng Nissan N7.
Nissan також оголосила, що до середини 2027 року має намір запустити в Китаї виробництво 10 нових автомобілів, а не восьми, як передбачалося раніше.
Котирування акцій Nissan подорожчали на 4,4% за підсумками торгів у середу. З початку року капіталізація компанії знизилася на 31,7%.
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