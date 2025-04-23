Nissan інвестує $1,4 млрд у виробництво в Китаї до кінця 2026 року

Японський автовиробник Nissan Motor Co. має намір до кінця 2026 додатково інвестувати 10 млрд юанів ($ 1,4 млрд) в розвиток свого виробництва в Китаї.

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Що відомо

«Китай розвивається дуже швидко, і ми хочемо залишатися тут і конкурувати», — заявив представник Nissan у КНР Стівен Ма, виступаючи на прес-конференції у рамках автовиставки у Шанхаї.

Він зазначив, що компанія розглядає висококонкурентний автомобільний ринок Китаю як благодатний ґрунт для розвитку власних можливостей зі створення електромобілів.

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Стівен Ма був переведений до Китаю у січні поточного року.

Новинки від Nissan

Компанія представила на виставці дві нові моделі: гібридний пікап Frontier Pro та оновлену версію електричного седана Dongfeng Nissan N7.

Nissan також оголосила, що до середини 2027 року має намір запустити в Китаї виробництво 10 нових автомобілів, а не восьми, як передбачалося раніше.

Котирування акцій Nissan подорожчали на 4,4% за підсумками торгів у середу. З початку року капіталізація компанії знизилася на 31,7%.