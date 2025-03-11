Японський автовиробник Nissan оголосив про відставку генерального директора Макото Учіди через зрив переговорів про злиття з Honda та погіршення фінансових показників компанії. Його наступником з 1 квітня стане Іван Еспіноса, нинішній директор з планування. Про це повідомляє Financial Times.
Nissan відсторонює гендиректора після провалу злиття з Honda
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Причини відставки
У офіційній заяві Nissan зазначив, що компанії потрібне «значно оновлене керівництво для досягнення короткострокових і середньострокових цілей та довгострокового зростання».
Учіда заявив, що рішення про його відставку ухвалила рада директорів після того, як усередині компанії та за її межами почали сумніватися в його керівництві.
Провал переговорів з Honda
Переговори про злиття Nissan і Honda тривали два місяці, але зірвалися через пропозицію Honda зробити Nissan своєю дочірньою компанією. Учіда підтримував цю угоду, але рада директорів Nissan була незадоволена його рішенням розпочати переговори з конкурентом.
Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що члени ради критикували Учіду за «слабке лідерство» та «нездатність приймати рішення».
Завдання нового керівника
Іван Еспіноса, який працює в Nissan з 2003 року, відповідатиме за:
- Пошук нового стратегічного партнера.
- Виконання плану реструктуризації.
- Скорочення 9000 робочих місць.
Також йому доведеться зіткнутися з викликами, пов’язаними з новими імпортними митами в США, які можуть вплинути на виробництво Nissan у Мексиці.
Фінансові результати під керівництвом Учіди
- Акції Nissan втратили 30% вартості.
- Компанія тричі переглядала прогноз прибутку.
- Переговори з Honda завершилися безрезультатно.
Ця відставка свідчить про серйозні внутрішні проблеми Nissan, які потребують швидкого вирішення для стабілізації ситуації та повернення довіри інвесторів.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі