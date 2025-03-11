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11 березня 2025, 18:25

Nissan відсторонює гендиректора після провалу злиття з Honda

Японський автовиробник Nissan оголосив про відставку генерального директора Макото Учіди через зрив переговорів про злиття з Honda та погіршення фінансових показників компанії. Його наступником з 1 квітня стане Іван Еспіноса, нинішній директор з планування. Про це повідомляє Financial Times.

Японський автовиробник Nissan оголосив про відставку генерального директора Макото Учіди через зрив переговорів про злиття з Honda та погіршення фінансових показників компанії.

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Причини відставки

У офіційній заяві Nissan зазначив, що компанії потрібне «значно оновлене керівництво для досягнення короткострокових і середньострокових цілей та довгострокового зростання».

Учіда заявив, що рішення про його відставку ухвалила рада директорів після того, як усередині компанії та за її межами почали сумніватися в його керівництві.

Провал переговорів з Honda

Переговори про злиття Nissan і Honda тривали два місяці, але зірвалися через пропозицію Honda зробити Nissan своєю дочірньою компанією. Учіда підтримував цю угоду, але рада директорів Nissan була незадоволена його рішенням розпочати переговори з конкурентом.

Джерела, знайомі з ситуацією, повідомили, що члени ради критикували Учіду за «слабке лідерство» та «нездатність приймати рішення».
Завдання нового керівника

Іван Еспіноса, який працює в Nissan з 2003 року, відповідатиме за:

  • Пошук нового стратегічного партнера.
  • Виконання плану реструктуризації.
  • Скорочення 9000 робочих місць.

Також йому доведеться зіткнутися з викликами, пов’язаними з новими імпортними митами в США, які можуть вплинути на виробництво Nissan у Мексиці.

Фінансові результати під керівництвом Учіди

  • Акції Nissan втратили 30% вартості.
  • Компанія тричі переглядала прогноз прибутку.
  • Переговори з Honda завершилися безрезультатно.

Ця відставка свідчить про серйозні внутрішні проблеми Nissan, які потребують швидкого вирішення для стабілізації ситуації та повернення довіри інвесторів.

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Джерело: Мінфін
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