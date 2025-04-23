З початку року українці витратили на автоцивілку понад 4,5 млрд грн

У першому кварталі 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Укравтопром з посиланням на МТСБУ.

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Страхові платежі

Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд грн., що на 114,81% більше, ніж за цей період 2024 року.

Середній розмір страхової премії зріс — до 2975,4 грн (+135,61%).

Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення.

Лідери за кількістю укладених договорів ОСЦПВ

СК «Оранта» — 267746 договорів;

СК «ТАС» — 260009 договорів;

СК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» — 194755 договорів.