У першому кварталі 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ). Це на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, повідомляє Укравтопром з посиланням на МТСБУ.
23 квітня 2025, 11:10
З початку року українці витратили на автоцивілку понад 4,5 млрд грн
►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Страхові платежі
Водночас загальна сума страхових платежів за договорами ОСЦПВ перевищила 4,5 млрд грн., що на 114,81% більше, ніж за цей період 2024 року.
Середній розмір страхової премії зріс — до 2975,4 грн (+135,61%).
Така динаміка пояснюється переходом ринку ОСЦПВ до механізму вільного ціноутворення.
Лідери за кількістю укладених договорів ОСЦПВ
- СК «Оранта» — 267746 договорів;
- СК «ТАС» — 260009 договорів;
- СК «Княжа Вієнна Іншуранс Груп» — 194755 договорів.
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1