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22 квітня 2025, 19:12

Банківська мережа в Україні скорочується: залишилося менш як 5000 відділень

В Україні продовжується зменшення кількості банківських відділень: за перший квартал 2025 року було закрито 45 підрозділів, а ще 842 мають статус тимчасово зупинених. Про це пише Ліга з посиланням Національний банк України.

В Україні продовжується зменшення кількості банківських відділень: за перший квартал 2025 року було закрито 45 підрозділів, а ще 842 мають статус тимчасово зупинених.

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Стан мережі банків

На 1 квітня 2025 року в Україні діяло 4966 банківських відділень, що належать 60 банкам. Дані не враховують окуповані території, де функціонують банки росії.

Лідери за кількістю відділень

Ощадбанк, що перебуває у державній власності, зберігає першість із 1152 відділеннями, додавши два підрозділи з початку року. Водночас 62 його відділення тимчасово не працюють. На другому місці — Приватбанк із 1105 відділеннями, який закрив два підрозділи за квартал, ще 65 залишаються зупиненими. До п’ятірки лідерів також входять Райффайзен Банк (325 відділень), ПУМБ (223) та УкрСиббанк (218).

Вплив ліквідації банків

Значне скорочення мережі пов’язане з ліквідацією Комінвестбанку, який у грудні 2024 року визнали неплатоспроможним. На початку року НБУ ще враховував 29 його відділень, але після початку ліквідації у лютому 2025 року Фондом гарантування вкладів вони були виключені зі статистики. Крім того, банк «Портал» добровільно здав ліцензію на початку 2025 року, але він не мав власних відділень.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
22 квітня 2025, 22:31
#
Державні рулять.
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