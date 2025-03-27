НБУ наполягає на перегляді програми «єОселя»

Національний банк наполягає на необхідності переглянути умови іпотечної програми «єОселя». Про це на першому Форумі доступної іпотеки сказала заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, пише Ліга.

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Позиція НБУ

«Ми маємо прекрасну програму «єОселя», але для масової ринкової іпотеки її недостатньо, сказала Рожкова.

«Нам треба поговорити про зміну параметрів програми єОселя», — додала вона.

Основна мета перегляду — зробити її «дешевшою для бюджету».

«Багато країн мають програми підтримки іпотеки. Це дуже важливий соціальний аспект, це драйвер економічного зростання, але найбільш успішними є програми, коли держава не є прямим кредитором. Держава має створювати умови для ринкового іпотечного кредитування, і коли ці умови є більш дорогими для певних категорій громадян, держава має застосовувати механізм компенсації відсоткових ставок», — пояснила Рожкова.

Обмеженість бюджету України не дозволить масштабувати програму, тоді як банківська система в Україні суперліквідна, але не здатна конкурувати з державною іпотекою, яка надається на неринкових умовах.

Водночас Рожкова додала, що єОселя має залишатися і в тривалій перспективі підтримувати субсидійоване кредитування.

«Сьогодні ми не говоримо про те, що ринкові умови повністю склалися. Але я впевнена, що в середньостроковій перспективі вони складуться. Та давайте будемо відвертими: якщо сьогодні державна програма підтримки пропонує ставки 3−7%, сусідня Польща має 4−4,5%. До ринкової ставки 4,5% ми за п'ять років не дійдемо», — сказала вона.

Для функціонування програми також необхідні певні законодавчі зміни, зокрема ухвалення закону про оцінку майна, закону про сек’юритизацію, імплементацію Європейської іпотечної директиви, створення механізму rent-to-own, зазначила Рожкова.