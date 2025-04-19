НБУ виграв суд у Бахматюка й отримав право продати офіс у Києві на 700 млн грн

Національний банк отримав право продати офісний комплекс агрохолдингів Ukrlandfarming і Avangardco Олега Бахматюка на проспекті Берестейському, 121в у Києві (біля метро «Житомирська»). Про це повідомила пресслужба НБУ .

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Судовий шлях

Північний апеляційний господарський суд 5 березня надав дозвіл Національному банку як забезпеченому кредитору звернути стягнення на комплекс будівель та споруд. 14 квітня Касаційний господарський суд Верховного Суду відхилив скаргу ТОВ «ФК «Монополіум Фінанс», пов’язаного з Бахматюком, залишивши рішення апеляції в силі.

Передісторія

З 2008 до 2014 року банк «Фінансова ініціатива» Бахматюка взяв у НБУ п’ять кредитів рефінансування під заставу цих будівель. Банк не погасив борги, і в 2015 році його визнали неплатоспроможним із загальною заборгованістю перед НБУ в 7 млрд грн.

Комплекс на Житомирський включає сучасні офісні будівлі та є ключовим активом Бахматюка. За оцінками Forbes Україна, ринкова вартість об'єкта може сягати 500−700 млн грн, хоча кінцева ціна залежатиме від торгів.