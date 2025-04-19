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19 квітня 2025, 9:22

Литовський банк Paysera заморожує рахунки росіян і білорусів, які мають шенгенські візи

Литовський онлайн-банк Paysera почав блокувати рахунки громадян росії та білорусі, які мають шенгенські візи категорії D (дозволяють перебувати в країнах ЄС від 90 до 365 днів), якщо вони не нададуть посвідку на проживання у Європейській економічній зоні або Швейцарії. Про це повідомляє The Moscow Times.

Литовський онлайн-банк Paysera почав блокувати рахунки громадян росії та білорусі, які мають шенгенські візи категорії D (дозволяють перебувати в країнах ЄС від 90 до 365 днів), якщо вони не нададуть посвідку на проживання у Європейській економічній зоні або Швейцарії.

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Причина блокування

В Paysera посилаються на регламент Ради ЄС від 24 лютого 2025 року. Банк вимагає надати документи протягом 14 днів. «Інакше рахунки будуть заблоковані доти, доки не буде встановлено правову підставу для їхнього розблокування», — додали в установі.

Проблеми користувачів

Клієнти вже скаржаться на обмеження: «Користувачі банку повідомляють про непрацюючі функції відправки грошей через Google Pay та оплати за номером картки», — пише The Moscow Times. Деякі отримали повідомлення про замороження рахунків, навіть якщо мають дійсні візи категорії D.

Контекст

Paysera серед небагатьох банків Європи не відмовилася відкривати рахунки росіянам і білорусам після початку повномасштабної війни росії проти України на основі європейських робочих документів із віз типу D.

Банк залишався популярним серед мігрантів із росії та білорусі, які отримували візи категорії D для роботи чи навчання в країнах ЄС, таких як Литва, Польща чи Чехія. Однак новий регламент ЄС посилив вимоги, фактично прирівнявши візи D до недостатньої підстави для повноцінного доступу до банківських послуг.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
19 квітня 2025, 12:03
#
Толковий новий регламент ЄС:)
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