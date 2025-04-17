За підсумками конкурсу «Всесвітній автомобіль 2025 року» (World Car of the Year 2025) титул автомобіля року здобув компактний електричний кросовер Kia EV3.
17 квітня 2025, 15:43
Оголошені переможці премії «Всесвітній автомобіль 2025 року»
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Хто ще отримав нагороди
Нагороди також отримали й інші авто в різних номінаціях:
- Volvo EX90 — автомобіль року класу люкс;
- Porsche 911 Carrera GTS — спортивний автомобіль року;
- Hyundai Inster / Casper Electric — електромобіль року;
- BYD Seagull / Dolphin Mini — міський автомобіль року;
- Volkswagen ID. Buzz — автомобільний дизайн року.
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Джерело: Мінфін
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