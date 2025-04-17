Оголошені переможці премії «Всесвітній автомобіль 2025 року»

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нагороди також отримали й інші авто в різних номінаціях:

Читайте також: Перший електрокросовер від Suzuki: Vitara отримує друге життя в епоху електрокарів (фото)

🎁 Збираємо, аналізуємо, і показуємо найвигідніші пропозиції

⏱️ Допомагаємо економити і гроші, і час

🛡️ Співпрацюємо тільки з перевіреними страховими компаніями

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.



🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.