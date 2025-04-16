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16 квітня 2025, 14:12

Перший електрокросовер від Suzuki: Vitara отримує друге життя в епоху електрокарів (фото)

Вже цього року в автосалонах Suzuki з’явиться повністю електричний кросовер — e Vitara. Першою європейською країною для нового електрокара стануть Нідерланди. Про це повідомляє AutoWeek.

Вже цього року в автосалонах Suzuki з’явиться повністю електричний кросовер — e Vitara.
Фото: Suzuki

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У листопаді минулого року Suzuki представила свій перший призначений для Європи електричний автомобіль e Vitara. Тепер стали відомі технічні характеристики новинки.

Suzuki e Vitara, яка у формі Urban Cruiser має брата-близнюка від Toyota, незабаром буде доступна з трьома різними варіантами трансмісії. Базова версія є передньопривідним автомобілем потужністю 144 к.с. з акумулятором ємністю 49 кВт⋅год. З ним авто розгоняється до 100 км/год за 9,6 секунди. Важливішим є його запас ходу. Він становить 346 кілометрів.

Для тих, кому майже 350 кілометрів недостатньо, Suzuki пропонує передньопривідний e Vitara потужністю 174 к.с. з акумулятором ємністю 61 кВт⋅год. Він, звичайно, швидший за базову версію (0−100 км/год за 8,7 секунди) і його запас ходу сягає 428 кілометрів.

Це більше, ніж «близько 400 кілометрів», які компанія раніше заявляла для варіанта з найбільшим запасом ходу.

Suzuki також встановлює акумулятор ємністю 61 кВт⋅год у Suzuki e Vitara з повним приводом. Ця версія розвиває 184 к.с. і розганяється з місця до 100 км/год за 7,4 секунди. Запас ходу цієї повнопривідної версії, що отримала назву AllGrip-e, становить 412 кілометрів.

Окрім силових агрегатів, покупці також зможуть обирати між двома комплектаціями — Select та Style. Комплектація Select стандартно включає, серед іншого, передні та задні датчики паркування, камеру заднього виду, регульоване заднє сидіння та — якщо ви оберете варіант з акумулятором на 61 кВт⋅год — підігрів керма та сидінь.

Комплектація Style додає до цього розширене електрично регульоване сидіння водія, оббивку салону зі штучної шкіри, розширену аудіосистему та панорамний скляний дах.

Габарити

Щодо габаритів, то у новинки приблизно на десять сантиметрів більше, ніж в існуючої Vitara. За даними Motor1, Новий Suzuki e Vitara має довжину 4,28 м, висоту 1,64 м, ширину 1,80 м і колісну базу 2,70 м.

Висота кузова та дорожній просвіт 18 см відповідають філософії бренду Suzuki щодо характеристики нового e Vitara як практичного та універсального міського кросовера.

Ціни

Цін поки що немає. Вони будуть оголошені ближче до виходу на нідерландський ринок, який відбудеться восени. Але очікується, що ціни на електричну Vitara будуть стартувати з 35 000 євро.

Зазначимо, що Suzuki довго зберігала скепсис щодо електромобілів і лише зараз наздоганяє тренд. Це буде перша повноцінна BEV-модель Suzuki (без ДВЗ), якщо не рахувати концептів.

Suzuki e Vitara — це серійна версія концептуального автомобіля EVX, який представили в Індії на Auto Expo на початку 2023 року, а також показали в Японії на Japan Mobility Show наприкінці 2023 року.

Виготовляється автомобіль на заводі Suzuki Motor Gujarat в Індії.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
bonv
bonv
16 квітня 2025, 16:44
#
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