Виступ глави ФРС Пауелла обвалив Волл-стріт

Американські фондові індекси різко знизилися за підсумками торгів у середу після заяв глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що торгові війни можуть ускладнити завдання Федрезерва щодо забезпечення стабільної інфляції та максимальної зайнятості.

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Заява Пауелла

На заході в Чикаго Пауелл також заявив, що ФРС не планує втручатися, щоб заспокоїти ринки.

«Цього ми поки що не знаємо, а поки що не дізнаємося, не зможемо приймати виважені рішення», — сказав Пауелл.

Раніше глава Федерального резервного банку Клівленда Бет Хаммак також зазначила, що Федрезерву варто утримувати ставки на колишньому рівні доти, доки ситуація з митами не проясниться.

Інвестори також оцінювали корпоративні новини та статдані.

Роздрібні продажі в США в березні зросли на 1,4% щодо попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі країни. Зростання виявилося максимальним з січня 2023 року.

Тим часом, обсяг промислового виробництва в Штатах у березні зменшився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, повідомила Федеральна резервна система Експерти в середньому очікували зниження на 0,2%.

Тим часом Світова організація торгівлі (СОТ) в середу різко погіршила прогноз для світової торгівлі товарами за підсумками поточного року і тепер очікує скорочення показника на 0,2% замість зростання, що очікувалося в жовтні, на 3%.

Як йдеться у звіті організації, прогноз заснований на ситуації із зовнішньоторговельними митами станом на 14 квітня.

Реакція ринку

Капіталізація Nvidia Corp. впала майже на 7% після того, як чипмейкер повідомив, що може втратити мільярди доларів через обмеження на експорт чіпів до Китаю.

Як йдеться у документах компанії, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), уряд США повідомив Nvidia про необхідність отримання експортної ліцензії для продажу чіпів H20 до Китаю.

Аналітики сумніваються, що Nvidia отримає необхідну ліцензію. Внаслідок втрати компанії за рахунок додаткових витрат можуть лише в першому кварталі досягти $5,5 млрд.

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«Ситуація є тривожною з двох причин, — зазначив Вішну Варатан з Mizuho Bank. — По-перше, це прояв мінливості політики Трампа щодо тарифів, оскільки він скасував раніше надані послаблення для Nvidia. По-друге, це також вказує на те, що у відносинах між США і Китаєм не все гладко, навіть якщо на поверхні.

Ціна паперів інших чіпмейкерів також знизилася, включаючи Advanced Micro Devices (-7,4%) та Micron Technology (-2,4%).

Капіталізація найбільших ІТ-компаній світу показала негативну динаміку, у тому числі Apple Inc. (-3,7%), Amazon.com Inc. (-1,9%).

Котирування акцій United Airlines Holdings практично не змінилися за підсумками торгів. Авіакомпанія завершила перший квартал із чистим прибутком та збільшила виручку на 5,4%.

Американський банк US Bancorp у першому кварталі підвищив чистий прибуток на 30% і виручку на 3,6%, при цьому обидва показники перевершили очікування експертів.

Ринкова вартість Travelers Cos. піднялася на 1,1%.

Ціна паперів Abbott Laboratories підвищилася на 2,8%.

Акції Hertz Global Holdings Inc. злетіли на 56%, що інвестиційна компанія Білла Акмана Pershing Square наростила частку в проблемній фірмі, що займається прокатом автомобілів, приблизно до 4%.

Dow Jones Industrial Average за підсумками торгів у середу знизився на 1,73% і становив 39669,39 пункту.

Standard & Poor's 500 знизився на 2,24% — до 5275,7 пункту.

Nasdaq Composite впав на 3,07% і становив 16307,16 пункту.

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