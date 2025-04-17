Виступ глави ФРС Пауелла обвалив Волл-стріт

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 квітня 2025, 10:46

Виступ глави ФРС Пауелла обвалив Волл-стріт

Американські фондові індекси різко знизилися за підсумками торгів у середу після заяв глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що торгові війни можуть ускладнити завдання Федрезерва щодо забезпечення стабільної інфляції та максимальної зайнятості.

Американські фондові індекси різко знизилися за підсумками торгів у середу після заяв глави Федеральної резервної системи Джерома Пауелла про те, що торгові війни можуть ускладнити завдання Федрезерва щодо забезпечення стабільної інфляції та максимальної зайнятості.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниЗаява ПауеллаНа заході в Чикаго Пауелл також заявив, що ФРС не планує втручатися, щоб заспокоїти ринки.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Заява Пауелла

На заході в Чикаго Пауелл також заявив, що ФРС не планує втручатися, щоб заспокоїти ринки.

«Цього ми поки що не знаємо, а поки що не дізнаємося, не зможемо приймати виважені рішення», — сказав Пауелл.

Раніше глава Федерального резервного банку Клівленда Бет Хаммак також зазначила, що Федрезерву варто утримувати ставки на колишньому рівні доти, доки ситуація з митами не проясниться.

Інвестори також оцінювали корпоративні новини та статдані.

Роздрібні продажі в США в березні зросли на 1,4% щодо попереднього місяця, повідомило міністерство торгівлі країни. Зростання виявилося максимальним з січня 2023 року.

Тим часом, обсяг промислового виробництва в Штатах у березні зменшився на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, повідомила Федеральна резервна система Експерти в середньому очікували зниження на 0,2%.

Тим часом Світова організація торгівлі (СОТ) в середу різко погіршила прогноз для світової торгівлі товарами за підсумками поточного року і тепер очікує скорочення показника на 0,2% замість зростання, що очікувалося в жовтні, на 3%.

Як йдеться у звіті організації, прогноз заснований на ситуації із зовнішньоторговельними митами станом на 14 квітня.

Реакція ринку

Капіталізація Nvidia Corp. впала майже на 7% після того, як чипмейкер повідомив, що може втратити мільярди доларів через обмеження на експорт чіпів до Китаю.

Як йдеться у документах компанії, спрямованих до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), уряд США повідомив Nvidia про необхідність отримання експортної ліцензії для продажу чіпів H20 до Китаю.

Аналітики сумніваються, що Nvidia отримає необхідну ліцензію. Внаслідок втрати компанії за рахунок додаткових витрат можуть лише в першому кварталі досягти $5,5 млрд.

Читайте також: Nvidia втратить $5,5 млрд через санкції США проти Китаю

«Ситуація є тривожною з двох причин, — зазначив Вішну Варатан з Mizuho Bank. — По-перше, це прояв мінливості політики Трампа щодо тарифів, оскільки він скасував раніше надані послаблення для Nvidia. По-друге, це також вказує на те, що у відносинах між США і Китаєм не все гладко, навіть якщо на поверхні.

Ціна паперів інших чіпмейкерів також знизилася, включаючи Advanced Micro Devices (-7,4%) та Micron Technology (-2,4%).

Капіталізація найбільших ІТ-компаній світу показала негативну динаміку, у тому числі Apple Inc. (-3,7%), Amazon.com Inc. (-1,9%).

Котирування акцій United Airlines Holdings практично не змінилися за підсумками торгів. Авіакомпанія завершила перший квартал із чистим прибутком та збільшила виручку на 5,4%.

Американський банк US Bancorp у першому кварталі підвищив чистий прибуток на 30% і виручку на 3,6%, при цьому обидва показники перевершили очікування експертів.

Ринкова вартість Travelers Cos. піднялася на 1,1%.

Ціна паперів Abbott Laboratories підвищилася на 2,8%.

Акції Hertz Global Holdings Inc. злетіли на 56%, що інвестиційна компанія Білла Акмана Pershing Square наростила частку в проблемній фірмі, що займається прокатом автомобілів, приблизно до 4%.

Dow Jones Industrial Average за підсумками торгів у середу знизився на 1,73% і становив 39669,39 пункту.

Standard & Poor's 500 знизився на 2,24% — до 5275,7 пункту.

Nasdaq Composite впав на 3,07% і становив 16307,16 пункту.

Інвестиційний трамплін

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає ViktoriaTs и 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами