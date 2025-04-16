Nvidia втратить $5,5 млрд через санкції США проти Китаю

Nvidia оголосила про те, що нові обмеження США на експорт чипа H20 до Китаю принесуть компанії $5,5 млрд збитків. Цей продукт був ключовим для компанії на цьому ринку. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Санкційний удар

«Чипи Nvidia для ШІ давно в центрі уваги експортного контролю США», — зазначає агентство. Вашингтон прагне заблокувати постачання передових мікросхем до Китаю, щоб зберегти перевагу в ШІ. «У Міністерстві торгівлі США повідомили, що вводять нові вимоги щодо ліцензування експорту чипів, зокрема Nvidia H20, AMD MI308 та інших аналогічних», — додають у звіті. Після новини акції Nvidia впали на 6% у позабіржовій торгівлі, а AMD втратила 7%.

Значення H20

«Для Nvidia чип H20 є найсучаснішим із доступних на китайському ринку і має стратегічне значення для збереження присутності компанії в стрімко зростаючій ШІ-галузі Китаю», — пише Reuters. Чип, хоч і менш потужний, ніж флагманські моделі, має високу швидкість обміну даними, що робить його придатним для суперкомп’ютерів. Саме це викликало тривогу в США. Tencent, Alibaba та ByteDance активно скуповували H20, підігріті попитом на дешеві ШІ-моделі від стартапу DeepSeek.

Хронологія обмежень

«Компанія зазначила, що 9 квітня уряд США повідомив їй про необхідність отримання ліцензії для експорту H20 до Китаю, а 14 квітня стало відомо, що ці вимоги діятимуть безстроково», — йдеться в заяві Nvidia. Чи видаватимуть ліцензії, залишається неясно. Списання $5,5 млрд пов’язані із запасами чипів, закупівельними зобов’язаннями та резервами.