Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано понад 1,7 млн фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє Держстат.
В Україні зареєстровано понад 1,7 млн ФОПів: які галузі обирають
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Де найбільше ФОПів
На 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано 1 млн 703 тис. фізичних осіб-підприємців, що на 75 тис. більше порівняно з аналогічною датою 2024 року (1 млн 628 тис.).
Найбільше підприємців працює в Києві — 244 тис., а Дніпропетровська та Харківська області займають друге й третє місце з показниками 140 тис. та 128 тис. відповідно.
Цей розподіл залишився незмінним порівняно з минулим роком.
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За видами економічної діяльності найбільше ФОПів зареєстровано в таких сферах:
- Оптова та роздрібна торгівля — 655 тис.
- Інформація та телекомунікації — 258 тис.
- Професійна, наукова та технічна діяльність — 137 тис.
Нагадаємо
Раніше фахівці аналітичної платформи YouControl.Market підрахували, що у 2024 році українці закрили майже 210 тисяч ФОП. За їх даними, це рекордний показник за останні 5 років.
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