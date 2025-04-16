В Україні зареєстровано понад 1,7 млн ФОПів: які галузі обирають

Станом на 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано понад 1,7 млн фізичних осіб-підприємців (ФОП). Про це повідомляє Держстат.

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Де найбільше ФОПів

На 1 квітня 2025 року в Україні зареєстровано 1 млн 703 тис. фізичних осіб-підприємців, що на 75 тис. більше порівняно з аналогічною датою 2024 року (1 млн 628 тис.).

Найбільше підприємців працює в Києві — 244 тис., а Дніпропетровська та Харківська області займають друге й третє місце з показниками 140 тис. та 128 тис. відповідно.

Цей розподіл залишився незмінним порівняно з минулим роком.

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За видами економічної діяльності найбільше ФОПів зареєстровано в таких сферах:

Оптова та роздрібна торгівля — 655 тис. Інформація та телекомунікації — 258 тис. Професійна, наукова та технічна діяльність — 137 тис.

Нагадаємо

Раніше фахівці аналітичної платформи YouControl.Market підрахували, що у 2024 році українці закрили майже 210 тисяч ФОП. За їх даними, це рекордний показник за останні 5 років.