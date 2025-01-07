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7 січня 2025, 15:54

У 2024 українці закрили рекордну за 5 років кількість ФОПів (інфографіка)

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП). Приріст закритих ФОПів склав понад 32% у порівнянні з 2023 роком. Це найвищий показник закриттів за останні 5 років. Найбільше закривали ФОПи у секторі роздрібної торгівлі та ІТ. Про це свідчать дані аналітичної платформи YouControl.Market.

За 2024 рік в Україні закрили майже 210 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Фото: AI

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На тлі зростання припинення діяльності ФОПів, реєстрація нових знизилася на 5% відносно до 2023 року.

Найбільшу кількість ФОПів українці закрили у жовтні: понад 23,7 тис. Кількість закриттів у грудні склала понад 22 тис. Однак, через злам роботи реєстрів, є дані лише станом на 18 грудня 2024 року включно.

Експерти також зазначили, що спад бізнес активності під кінець року є традиційним. Приріст закриттів у 2024 році розпочався з першого ж місяця року, так лише у лютому 2024 (14,5 тис. закритих ФОПів) приріст закриттів відносно 2023 (3,1 тис.) склав майже 270%.

Цікаво, що пік закриттів припадає на осінні місяці. Найбільше ФОПів у 2024 році закрили 30 вересня 2024 року — 2,9 тис. (1,4% від усіх закритих ФОПів за рік), напередодні очікуваного підвищення податків (запровадження військового збору) для ФОП.

29 листопада 2024 року закрилося понад 2,3 тис. (1,1%). Ще майже 2,3 тис. (1,1%) ФОПів закрили 18 грудня 2024 року.

Найбільше відкриттів припало на: 1 жовтня 2024 року відкрили 1,8 тис. (0,6%), 29 квітня 2024 року — 1,7 тис. (0,6%) та ще 1,7 тис. (0,6%) 28 серпня 2024 року.

Де закривали найбільше ФОПів

Традиційно найбільша бізнес-активність фізичних осіб спостерігається в Києві: понад 27 тисяч ФОПів закрилося в столиці та майже 40 тисяч — зареєструвалося. Тому ми вирішили проаналізувати приріст і склали відповідний ренкінг регіонів.

Найбільший приріст закриттів у 2024 році відносно до 2023 року спостерігається у Полтавській області - 57,2% (8,1 тис. у 2024 проти 5,1 тис. у 2023).

Майже на 55% приросло закриття ФОПів у Кіровоградській області до 4,5 тис. у 2024 році. Також у трійку за зростанням приросту закриттів потрапила і Вінницька область — приріст склав майже 45% до 8,4 тис. у 2024 році.

У 2024 році 6 із 10 ФОПів відкрили жінки

Жінки відкрили значно більше ФОПів, ніж чоловіки: понад 61% (173,7 тис.) нових ФОПів належать жінкам, а 39% (111,2 тис.) — зареєстрували чоловіки. Цей показник зріс у порівнянні із 2023 роком, тоді кількість відкритих ФОПів жінками становила майже 58%.

Разом з тим, у 2024 році чоловіки закривали більше ФОПів — майже 51% (106,2 тис.) закритих належить чоловікам, ще 49% (103,6 тис.) — жінкам.

У секторі ІТ продовжує зростати закриття ФОПів, на тлі скорочення відкриттів

Серед лідерів у кількості припинень діяльності ФОПів у 2024 році такі сектори, як роздрібна торгівля понад 65 тис., ІТ — майже 39 тис. та інші послуги — понад 26 тис.

У секторі ІТ продовжується інтенсивний ріст закриттів. Так, приріст закритих ФОПів у 2024 році (38,7 тис.) склав понад 29% відносно 2023 року (29,9 тис.). А якщо порівнювати із 2021 роком (14,3 тис.), то приріст закриттів складе майже 161%. Також значно скоротилася і кількість реєстрацій ФОПів у ІТ: 67,3 тис. — у 2021 році, 39,2 тис. — 2023 році, 36,8 тис. — у 2024 році.

Причини закриттів ФОП

Як зазначає провідний фінансовий аналітик YouControl Роман Корнилюк, процес збільшення кількості закриттів ФОП у 2024 році має мультифакторний характер.

По-перше, продовжився тренд на реалізацію відкладеного під час першого року повномасштабної війни попиту на послуги як у сфері закриття, так і реєстрації ФОП. Міграційні та мобілізаційні процеси лише посилили цей тренд на закриття бізнесу.

По-друге, на зростання кількості закриттів впливала економічна політика та комунікації регуляторів у сфері змін до податкового законодавства, а найголовніше, що з 1 січня 2025 року для ФОП сплата ЄСВ тепер обов’язкова. Відтак багатьом фізичним особам підприємцям із нерегулярними чи відсутніми доходами стало економічно невигідно лишатись у сегменті «заморожених ФОПів», бо це генеруватиме від'ємний грошовий потік.

По-третє, загальна ситуація в країні під час війни не є сприятливою для ведення бізнесу, тому виживають сильніші, а значна кількість мікробізнесу приречена на згортання діяльності.

По-четверте, далеко не кожен ФОП — це представник мікробізнесу в класичному вигляді. Існує чимало схем з використання ФОПів для мінімізації оподаткування, які в ході боротьби з ними з боку регуляторів можуть як знижувати необхідність в існування частини «фіктивних» ФОПів, так і генерувати попит бізнесу на ФОПи-одноденки, які за своєю природою змушені з певною періодичністю масово закриватися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Smerch747
Smerch747
7 січня 2025, 16:31
#
Хоча б з графіками. Ми бачимо що скорочення всього лише з 190до200тис. При цьому нових +280
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0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
7 січня 2025, 17:01
#
ФОП автоматично закривається, якщо переплив Тису…
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