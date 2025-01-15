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15 січня 2025, 14:36

Кількість зареєстрованих ФОП за 2024 рік зросла майже на 120 тисяч — Держстат

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) за 2024 рік зросла на 119 тисяч. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Державної служби статистики.

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) за 2024 рік зросла на 119 тисяч.
Фото: freepik.com

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На 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677 осіб. Це на 7,5% (+118 943 ФОП) більше, ніж на 1 січня 2024 року.

«Ще раз — кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, як розганяли окремі ЗМІ та експерти наприкінці минулого року, а зросла. Це із врахуванням закритих та відповідно вибулих із реєстру (у звʼязку з детінізацією та закриттям „сплячих“) ФОП», — зазначив Гетманцев.

Найпопулярніші КВЕД

Найбільш популярні класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), за якими зареєстровано найбільше ФОП, залишаються IT та роздрібна торгівля. Топ -5 видів економічної діяльності за чисельністю ФОП на 1 січня 2025 року:

  • комп’ютерне програмування (147,8 тис. ФОП),
  • роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами (91,2 тис.),
  • інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75,2 тис.),
  • послуги перукарень та салонів краси (71,6 тис.),
  • роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59,4 тис.).

Водночас комп’ютерне програмування хоч і залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за чисельністю зареєстрованих ФОП, за 2024 рік кількість ФОП за цим напрямом зменшилась на 1,6% (-2,4 тис. осіб).

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Жінки стали більше відривати ФОП

За 2024 рік частка ФОП, де керівником є жінка, продовжувала збільшуватись, досягнувши майже паритету із чоловіками. Зокрема, на 1 січня 2025 року кількість ФОП, відкритих жінками, складала 49,4%, чоловіками — 50,6%. Рік тому пропорція була 47,5% на 52,5%, а два роки назад — 45,9% на 54,1%.

Регіони

Трохи більше половини зареєстрованих ФОП припадає на Київ та п’ятірку областей:

  • Київ — 14,3% всіх зареєстрованих ФОП
  • Дніпропетровська область — 8,2%;
  • Харківська область — 7,6%;
  • Львівська область — 7,4%;
  • Київська область — 6,6%;
  • Одеська область — 6,5%.

За минулий рік кількість зареєстрованих ФОП збільшилась найбільше у відносному вимірі у Київській (+11,%), Волинській (+12,1%), Рівненській (+12,4%) області.

Зменшилось число зареєстрованих ФОП очікувано у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. При цьому кількість зареєстрованих ФОП, приміром, у Луганській області (а це 36,2 тис. осіб) є все ще більшою, ніж у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях.

Нагадаємо

Раніше фахівці аналітичної платформи YouControl.Market підрахували, що у 2024 році українці закрили майже 210 тисяч ФОП. За їх даними, це рекордний показник за останні 5 років.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
15 січня 2025, 15:03
#
Брехня на брехні. Всі знайомі закриваються, в податковій черги, не можна зайти. Податок наприклад загальний на 2 групу фоп складає 4250 грн! в місяць. Це обов’язково платиш, навіть якщо погані продажі.

Хіба що допускаю — великі фірми почали зменшувати оподаткування за допомогою фопів, працівників зробили фопами найнятими — тоді так, вірю. Але сума податків зменшується!
+
+30
Death
Death
15 січня 2025, 15:19
#
По состоянию на 1 июня 2023 года количество физлиц-предпринимателей, состоящих на учете в налоговых органах, составило около 2,01 млн.
В 2019, 2020 и 2021 годах — 1,89 млн, 1,90 млн и 1,97 млн ​​соответственно.
+
+15
BatonUA
BatonUA
15 січня 2025, 15:31
#
Дивлячись як вони рахують. ФОП закрити легко, а от знімати з обліку ЄСВ можуть роками. Також частина перейшла на загальну систему, що фактично закриття, але де-юре ще ні. Реально треба дивитися скільки платить податки, а скільки ні
+
0
Criptor82
Criptor82
15 січня 2025, 17:01
#
Все вірно, треба дивитись цифру скільки з цих 1.7 млн. ФОП фактично працює та платить податки, і порівняти з 2013р. та 2019 роками наприклад. А загалом якщо відмінять або значно обмежать спрощену систему, то буде взагалі ЖО.
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