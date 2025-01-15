Кількість зареєстрованих ФОП за 2024 рік зросла майже на 120 тисяч — Держстат

Кількість зареєстрованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) за 2024 рік зросла на 119 тисяч. Про це повідомив голова Комітету ВР з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані Державної служби статистики.

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

На 1 січня 2025 року кількість зареєстрованих ФОП становила 1 707 677 осіб. Це на 7,5% (+118 943 ФОП) більше, ніж на 1 січня 2024 року.

«Ще раз — кількість зареєстрованих ФОП у 2024 році не зменшилась, як розганяли окремі ЗМІ та експерти наприкінці минулого року, а зросла. Це із врахуванням закритих та відповідно вибулих із реєстру (у звʼязку з детінізацією та закриттям „сплячих“) ФОП», — зазначив Гетманцев.

Найпопулярніші КВЕД

Найбільш популярні класифікації видів економічної діяльності (КВЕД), за якими зареєстровано найбільше ФОП, залишаються IT та роздрібна торгівля. Топ -5 видів економічної діяльності за чисельністю ФОП на 1 січня 2025 року:

комп’ютерне програмування (147,8 тис. ФОП),

роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями і тютюновими виробами (91,2 тис.),

інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (75,2 тис.),

послуги перукарень та салонів краси (71,6 тис.),

роздрібна торгівля з лотків та на ринках (59,4 тис.).

Водночас комп’ютерне програмування хоч і залишається найбільш популярним видом економічної діяльності за чисельністю зареєстрованих ФОП, за 2024 рік кількість ФОП за цим напрямом зменшилась на 1,6% (-2,4 тис. осіб).

Читайте також: На порталі «Дія» відновили послугу відкриття ФОП

Жінки стали більше відривати ФОП

За 2024 рік частка ФОП, де керівником є жінка, продовжувала збільшуватись, досягнувши майже паритету із чоловіками. Зокрема, на 1 січня 2025 року кількість ФОП, відкритих жінками, складала 49,4%, чоловіками — 50,6%. Рік тому пропорція була 47,5% на 52,5%, а два роки назад — 45,9% на 54,1%.

Регіони

Трохи більше половини зареєстрованих ФОП припадає на Київ та п’ятірку областей:

Київ — 14,3% всіх зареєстрованих ФОП

Дніпропетровська область — 8,2%;

Харківська область — 7,6%;

Львівська область — 7,4%;

Київська область — 6,6%;

Одеська область — 6,5%.

За минулий рік кількість зареєстрованих ФОП збільшилась найбільше у відносному вимірі у Київській (+11,%), Волинській (+12,1%), Рівненській (+12,4%) області.

Зменшилось число зареєстрованих ФОП очікувано у Донецькій, Луганській та Херсонській областях. При цьому кількість зареєстрованих ФОП, приміром, у Луганській області (а це 36,2 тис. осіб) є все ще більшою, ніж у Чернігівській, Сумській, Кіровоградській областях.

Нагадаємо

Раніше фахівці аналітичної платформи YouControl.Market підрахували, що у 2024 році українці закрили майже 210 тисяч ФОП. За їх даними, це рекордний показник за останні 5 років.