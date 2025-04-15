Kraken запустила торгівлю акціями та ETF у США

Біржа Kraken відкрила торгівлю акціями та біржовими фондами (ETF). Нова функція доступна клієнтам із 10 штатів США, включаючи Нью-Джерсі, Коннектикут та Алабаму, пише Forklog.

► Читайте сторінку «Мінфіна» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Користувачі можуть торгувати більш ніж 11 000 акцій та ETF, котируються на американській біржі, без комісії.

Сервіс інтегрований в інтерфейс Kraken і дозволяє одночасно керувати акціями, криптовалютами, стейблкоїнами та фіатними засобами.

Серед нових можливостей: купівля дробових акцій для інвестування у цінні папери та миттєве реінвестування коштів після операцій.

Читайте: Kraken та Mastercard випустять дебетові криптокарти

Функція надається через Kraken Securities — дочірній підрозділ компанії, зареєстрований у США та регульований FINRA.

За словами гендиректора Kraken Арджуна Мережі, розширення є кроком до об'єднання традиційних та цифрових фінансів. У майбутньому компанія планує запустити послугу на міжнародних ринках, включаючи Європу, Велику Британію та Австралію.