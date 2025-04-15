Біржа Kraken відкрила торгівлю акціями та біржовими фондами (ETF). Нова функція доступна клієнтам із 10 штатів США, включаючи Нью-Джерсі, Коннектикут та Алабаму, пише Forklog.
Kraken запустила торгівлю акціями та ETF у США
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Що відомо
Користувачі можуть торгувати більш ніж 11 000 акцій та ETF, котируються на американській біржі, без комісії.
Сервіс інтегрований в інтерфейс Kraken і дозволяє одночасно керувати акціями, криптовалютами, стейблкоїнами та фіатними засобами.
Серед нових можливостей: купівля дробових акцій для інвестування у цінні папери та миттєве реінвестування коштів після операцій.
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Функція надається через Kraken Securities — дочірній підрозділ компанії, зареєстрований у США та регульований FINRA.
За словами гендиректора Kraken Арджуна Мережі, розширення є кроком до об'єднання традиційних та цифрових фінансів. У майбутньому компанія планує запустити послугу на міжнародних ринках, включаючи Європу, Велику Британію та Австралію.
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