Kraken та Mastercard випустять дебетові криптокартки

Криптобіржа Kraken об'єдналася з платіжною системою Mastercard для випуску фізичних та цифрових дебетових карток, пише Forklog.

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Що відомо

Продукт передбачає оплату криптовалютою та стейблкоїнами у більш ніж 150 млн торгових точок по всьому світу. Нові картки запропонують користувачам із Великобританії та Європи.

Проект є частиною сервісу Kraken Pay, який надає можливість проводити транскордонні платежі у понад 300 крипто- та фіатних валютах.

Біржа надає клієнтам унікальний ідентифікатор Kraktag, пов'язаний із їхнім гаманцем. На момент написання Kraktag активували понад 200 000 користувачів.

Глава Kraken Девід Ріплі зазначив, що мета проєкту — спростити використання криптовалюту для повсякденних витрат.

«Наші клієнти хочуть легко оплачувати покупки криптовалютою або стейблкоїнами», — додав він.

Очікується, що дебетові картки надійдуть у продаж у найближчі тижні. Клієнти Kraken вже можуть записатися в лист очікування, щоб першими отримати доступ до нових рішень.