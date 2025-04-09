Перекази на рахунки родичам не оподатковуються — Гетманцев

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 квітня 2025, 12:53

Перекази на рахунки родичам не оподатковуються — Гетманцев

В Україні грошові подарунки та спадщина від близьких родичів, а також повернені позики не підлягають оподаткуванню. Оподаткуванню підлягає лише реальний дохід, а не кожен переказ на картку. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев на тлі повідомлень у ЗМІ про оподаткування переказів.

В Україні грошові подарунки та спадщина від близьких родичів, а також повернені позики не підлягають оподаткуванню.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«Платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть», — зазначив Гетманцев.

Відповідно до вимог ст. 174 ПКУ за 0 ставкою оподатковуються об'єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім'ї фізичної особи, що відноситься до першого та другого ступеня споріднення (пп.14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ чоловік, дружина, діти чоловіка та дружини, батьки чоловіка та дружини, дід, баба, брати, сестри, онуки).

Тобто отримання подарунка від зазначених вище родичів, в тому числі у вигляді грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню.

Також відповідно до пп.165.1.31 не оподатковуються доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги, тобто якщо вам хтось (будь-хто) позичив гроші, а ви їх повернули, то це також не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Тобто сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента (підприємця). А якщо є доходом, то так, підлягає.

Доступу до рахунків і банківської таємниці

«У ДПС нема доступу до рахунків і банківської таємниці. Процедура розкриття дуже складна. Скажімо, шахраї з банку Конкорд не дають її розкрити через суди вже два роки. А там втрати на мільярди… Банківську таємницю ми не плануємо розкривати принаймні доки реформа податкової не буде завершена і точно не будемо до кінця війни», — зазначив голова фінансового комітету.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
bonv
bonv
9 квітня 2025, 15:03
#
Ще багато є грошей в тіні.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 19 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами