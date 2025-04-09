Перекази на рахунки родичам не оподатковуються — Гетманцев

В Україні грошові подарунки та спадщина від близьких родичів, а також повернені позики не підлягають оподаткуванню. Оподаткуванню підлягає лише реальний дохід, а не кожен переказ на картку. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев на тлі повідомлень у ЗМІ про оподаткування переказів.

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«Платежі на рахунки родичам не оподатковуються, не оподатковувались і оподатковуватися не будуть», — зазначив Гетманцев.

Відповідно до вимог ст. 174 ПКУ за 0 ставкою оподатковуються об'єкти спадщини та дарування, що успадковуються членами сім'ї фізичної особи, що відноситься до першого та другого ступеня споріднення (пп.14.1.263 п. 14.1 ст. 14 ПКУ чоловік, дружина, діти чоловіка та дружини, батьки чоловіка та дружини, дід, баба, брати, сестри, онуки).

Тобто отримання подарунка від зазначених вище родичів, в тому числі у вигляді грошових коштів, отриманих на розрахунковий рахунок не підлягають ані декларуванню, ані оподаткуванню.

Також відповідно до пп.165.1.31 не оподатковуються доходи у вигляді поворотної фінансової допомоги, тобто якщо вам хтось (будь-хто) позичив гроші, а ви їх повернули, то це також не є об'єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором.

Тобто сам по собі платіж не є підставою для декларування та оподаткування, якщо він не є доходом особи не від податкового агента (підприємця). А якщо є доходом, то так, підлягає.

Доступу до рахунків і банківської таємниці

«У ДПС нема доступу до рахунків і банківської таємниці. Процедура розкриття дуже складна. Скажімо, шахраї з банку Конкорд не дають її розкрити через суди вже два роки. А там втрати на мільярди… Банківську таємницю ми не плануємо розкривати принаймні доки реформа податкової не буде завершена і точно не будемо до кінця війни», — зазначив голова фінансового комітету.