Верховний Суд закрив провадження у справі № 826/1317/17 за позовом компаній Суркісів проти НБУ, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Приватбанку, який передбачав стягнення $250 млн. Про це повідомляє пресслужба банку.
Верховний Суд не дозволив компаніям Суркісів стягнути з Приватбанку понад $250 мільйонів
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг НБУ та Приватбанку є остаточною та оскарженню не підлягає.
Нагадаємо, у 2016 році Національний банк у процесі націоналізації визнав родину Суркісів та їхні компанії пов'язаними з Приватбанком особами.
В подальшому грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами на депозитних рахунках кіпрської філії банку, були включені до процедури bail-in.
У 2017 році суд першої інстанції (нині ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва) задовольнив позов іноземних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, про оскарження процедури bail-in у частині визначення компаній пов’язаними з Приватбанком особами, і постановив стягнути із державного банку понад $250 млн.
«Порушуючи законодавство та подаючи однакові позови проти Приватбанку у різні суди в Україні та на Кіпрі, вони намагаються довести, що були начебто незаконно позбавлені своїх депозитів, оскільки не є пов'язаними особами з Приватбанком та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим», — йдеться у повідомленні.
Загалом вони намагаються стягнути з держбанку понад $350 млн у судах різних юрисдикцій.
Нагадаємо
Верховний Суд наприкінці березня 2024 року задовольнив касаційну скаргу державного Приватбанку та Кабінету Міністрів України та не дозволив цим же компаніям-нерезидентам, наближеним до родини Суркісів, стягнути з держави $350 млн на підставі незаконної ухвали Печерського райсуду міста Києва про забезпечення позову.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі - 1