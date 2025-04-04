Верховний Суд не дозволив компаніям Суркісів стягнути з Приватбанку понад $250 мільйонів

Верховний Суд закрив провадження у справі № 826/1317/17 за позовом компаній Суркісів проти НБУ, Міністерства фінансів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Приватбанку , який передбачав стягнення $250 млн. Про це повідомляє пресслужба банку.

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Постанова Верховного Суду про задоволення касаційних скарг НБУ та Приватбанку є остаточною та оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, у 2016 році Національний банк у процесі націоналізації визнав родину Суркісів та їхні компанії пов'язаними з Приватбанком особами.

В подальшому грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами на депозитних рахунках кіпрської філії банку, були включені до процедури bail-in.

У 2017 році суд першої інстанції (нині ліквідований Окружний адміністративний суд міста Києва) задовольнив позов іноземних компаній, пов'язаних з родиною Суркісів, про оскарження процедури bail-in у частині визначення компаній пов’язаними з Приватбанком особами, і постановив стягнути із державного банку понад $250 млн.

«Порушуючи законодавство та подаючи однакові позови проти Приватбанку у різні суди в Україні та на Кіпрі, вони намагаються довести, що були начебто незаконно позбавлені своїх депозитів, оскільки не є пов'язаними особами з Приватбанком та його колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим», — йдеться у повідомленні.

Загалом вони намагаються стягнути з держбанку понад $350 млн у судах різних юрисдикцій.

Нагадаємо

Верховний Суд наприкінці березня 2024 року задовольнив касаційну скаргу державного Приватбанку та Кабінету Міністрів України та не дозволив цим же компаніям-нерезидентам, наближеним до родини Суркісів, стягнути з держави $350 млн на підставі незаконної ухвали Печерського райсуду міста Києва про забезпечення позову.