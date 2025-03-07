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7 березня 2025, 18:35

В Україні видано перші іпотечні кредити з використанням житлових сертифікатів «єВідновлення»

В Україні розпочато видачу іпотечних кредитів за програмою пільгового кредитування «єОселя», в яких для сплати першого внеску використовуються житлові сертифікати «єВідновлення», що надаються за знищене житло. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України. Ця можливість з'явилася завдяки змінам, ухваленим Кабінетом Міністрів ще 16 серпня 2024 року, які набули чинності лише зараз.

В Україні розпочато видачу іпотечних кредитів за програмою пільгового кредитування «єОселя», в яких для сплати першого внеску використовуються житлові сертифікати «єВідновлення», що надаються за знищене житло.

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Перший кредит

Першим, хто скористався новою можливістю, став Валерій, співробітник банку, який має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО). Разом із сім'єю він проживав в Ірпені, але його будинок було повністю зруйновано під час російського вторгнення у 2022 році. У листопаді 2024 року Валерій отримав житловий сертифікат «єВідновлення» на суму 2,1 мільйона гривень. Нещодавно він придбав двокімнатну квартиру площею 62,6 квадратних метрів у рамках програми «єОселя» в Ірпені. Для купівлі житла Валерій використав житловий сертифікат, а решту суми — 1,9 мільйона гривень — отримав у вигляді пільгового іпотечного кредиту.

Другий кредит

Другим отримувачем кредиту також став внутрішньо переміщений чоловік. Він скористався програмою для придбання квартири площею 59 квадратних метрів у новобудові від забудовника в Києві. Для цього він використав сертифікат «єВідновлення» на суму 1,76 мільйона гривень, а також оформив іпотечний кредит «єОселя» на суму 1,34 мільйона гривень.

Страхування житлавід наслідків «прильоту»

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Джерело: Мінфін
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