Індія кидається на пошуки свіжих джерел нафти через натяки Трампа на тиск проти росії

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Що спонукало до дій

Пошуки почали після різких слів Дональда Трампа, який пригрозив каральними заходами країнам, що не припинять купувати російську нафту, якщо москва відмовиться від переговорів про мир в Україні. Його заява вже розбурхала ринки: у понеділок американська нафта марки West Texas Intermediate підстрибнула на 3,1%, пожвавивши торги ф’ючерсами.

Як Індія дійшла до цього

Ще до 2022 року росія майже не була на радарах індійських нафтових закупівель, але з початком війни Делі різко повернувся до її ресурсів, ставши другим за величиною клієнтом після Китаю. У 2024 році на частку російської сировини, зокрема сорту Urals із західних портів, припало близько 40% усього імпорту Індії. Завдяки низьким цінам країна скоротила замовлення з Африки та Близького Сходу. Але тепер, налякані перспективою санкцій, індійські переробники активно вивчають ринок, щоб знайти інші варіанти й послабити зв’язок із російськими поставками.