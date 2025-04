Лідерами падіння в S&P 500 у березні стали акції Delta Air та United Airlines

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Падіння акцій

Папери авіакомпаній подешевшали відповідно на 27,5% та на 26,4%. При цьому вартість акцій Delta Air досягала історичного максимуму на початку лютого, United Airlines — у середині січня цього року, нагадує MarketWatch.

Крім того, суттєво знизилася ціна акцій Teradyne Inc. — на 24,8%, Caesars Entertainment — на 24,7%, DexCom Inc. — на 22,7%, Lululemon Athletica — на 22,6%, Hewlett Packard Enterprise — на 22,1% та Nike Inc. — на 20,1%.

На 18−20% опустилися котирування паперів Deckers Outdoor, Constellation Energy Corp., Williams-Sonoma Inc., Ralph Lauren Corp., Carnival Corp., Best Buy Co. та EPAM Systems Inc.

Індекс S&P 500 у березні зменшився на 5,8%. Серед компонентів індексу 69% компаній завершили місяць «у мінусі», при цьому 98 акцій подешевшали на 10% і більше, за даними FactSet.

Серед галузевих підіндексів S&P 500 дев'ять із одинадцяти зафіксували зниження, у тому числі найбільш суттєво впав споживчий сектор та сфера інформаційних технологій — на 9% та 8,9% відповідно. При цьому енергетичний сектор зріс на 3,7%.

У першому кварталі найбільше піднесення котирувань зафіксували акції CVS Health Corp. (власника мережі аптек та страховика Aetna) — на 51%. До лідерів зростання увійшли також Philip Morris International — на 32%, Newmont Corp. — на 30%, AT&T Inc. — на 24% та Consolidated Edison — на 24%.

Найбільше зниження з початку поточного року показали папери Deckers Outdoor (володіє кількома брендами взуття, включаючи виробника відомих уггі з овчини) — на 45%. ї

Крім того, суттєво подешевшали акції Tesla — на 36%, ON Semiconductor Corp. — на 35,5%, Teradyne — на 34%, Moderna Inc. — на 32%.