Україна продовжує вести перемовини щодо реструктуризації ВВП-варантів та євробондів «Укренерго» — МВФ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
31 березня 2025, 12:13

Україна продовжує вести перемовини щодо реструктуризації ВВП-варантів та євробондів «Укренерго» — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах сьомого перегляду програми EFF наголосив на необхідності швидкого завершення реструктуризації українського боргу, відзначивши зусилля уряду, хоча конкретних результатів поки немає. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах сьомого перегляду програми EFF наголосив на необхідності швидкого завершення реструктуризації українського боргу, відзначивши зусилля уряду, хоча конкретних результатів поки немає.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Прогрес і плани реструктуризації

МВФ підкреслив, що після обміну єврооблігацій у серпні 2024 року Україна має завершити врегулювання решти комерційних зобов’язань, зокрема ВВП-варантів, для полегшення фінансового тиску під час програми та відновлення стабільності. Процес іде за графіком із кінцевим терміном у серпні 2026 року, коли має бути завершена повна реструктуризація, включно з двостороннім боргом.

Ціни на ВВП-варанти зростають через очікування інвесторів щодо війни та післявоєнного відновлення. Їхній курс, що перед війною перевищував 110%, упав до 15% у 2022 році, але влітку 2024 року піднявся до 45%, а після перемоги Трампа на виборах США сягнув 86% у лютому 2025-го, хоча нині знизився до 73,75% (дані Франкфуртської біржі).

Ситуація з «Укренерго» та іншими зобов’язаннями

Щодо єврооблігацій «Укренерго» ($825 млн) переговори відновилися після поновлення наглядової ради компанії. У лютому 2,5-тижневі дискусії з власниками облігацій завершилися без угоди, але діалог триває. Уряд також призупинив виплати за кредитом Cargill ($0,7 млрд) із вересня 2024 року, єврооблігаціями «Укренерго» — із листопада 2024-го, а за ВВП-варантами — із травня 2025-го, що є частиною стратегії реструктуризації.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
31 березня 2025, 12:54
#
Нарід не розуміє про яких варанів мова
+
+15
bonv
bonv
31 березня 2025, 13:59
#
І тут 73%
+
0
bonv
bonv
31 березня 2025, 17:00
#
Доларові облігації України впали до найнижчого рівня за чотири місяці. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував Володимира Путіна, послабивши надії на швидке досягнення угоди про припинення вогню в Україні.
Видання Bloomberg пише, що 31 березня облігації України показали найгірші результати серед індексів фіксованої дохідності ринків, що розвиваються.
Ціна доларової облігаційної позики України з погашенням у 2034 році впала майже на 2 центи до рівня нижче 53 центів за долар. Минулого місяця боргові зобов’язання торгувалися за ціною понад 61 цент на тлі оптимізму, що Трамп зможе швидко врегулювати війну в Україні.
Президент США заявив, що він «дуже злий» на Путіна, який не підписав мирну угоду, підтримувану Вашингтоном і Києвом, і пригрозив «вторинними митами» для покупців нафти, якщо російський лідер відмовиться від запропонованого припинення вогню.
«Схоже, це комбінація кількох моментів — люди знімають високі ризики через невизначеність у світі, можливо, реалістичніше оцінюють перспективи мирної угоди», — сказав старший стратег із суверенних ринків EM у RBC Bluebay Тімоті Еш.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає bonv и 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами