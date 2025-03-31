Україна продовжує вести перемовини щодо реструктуризації ВВП-варантів та євробондів «Укренерго» — МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у межах сьомого перегляду програми EFF наголосив на необхідності швидкого завершення реструктуризації українського боргу, відзначивши зусилля уряду, хоча конкретних результатів поки немає. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Прогрес і плани реструктуризації

МВФ підкреслив, що після обміну єврооблігацій у серпні 2024 року Україна має завершити врегулювання решти комерційних зобов’язань, зокрема ВВП-варантів, для полегшення фінансового тиску під час програми та відновлення стабільності. Процес іде за графіком із кінцевим терміном у серпні 2026 року, коли має бути завершена повна реструктуризація, включно з двостороннім боргом.

Ціни на ВВП-варанти зростають через очікування інвесторів щодо війни та післявоєнного відновлення. Їхній курс, що перед війною перевищував 110%, упав до 15% у 2022 році, але влітку 2024 року піднявся до 45%, а після перемоги Трампа на виборах США сягнув 86% у лютому 2025-го, хоча нині знизився до 73,75% (дані Франкфуртської біржі).

Ситуація з «Укренерго» та іншими зобов’язаннями

Щодо єврооблігацій «Укренерго» ($825 млн) переговори відновилися після поновлення наглядової ради компанії. У лютому 2,5-тижневі дискусії з власниками облігацій завершилися без угоди, але діалог триває. Уряд також призупинив виплати за кредитом Cargill ($0,7 млрд) із вересня 2024 року, єврооблігаціями «Укренерго» — із листопада 2024-го, а за ВВП-варантами — із травня 2025-го, що є частиною стратегії реструктуризації.