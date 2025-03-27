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27 березня 2025, 15:58

ФГВФО: Збитки українських банків від російської агресії перевищили 70 мільярдів гривень

Сума збитків, завданих українським банкам діями країни-агресора з 2014 до 2022 року, становить понад 70 мільярдів гривень.Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Сума збитків, завданих українським банкам діями країни-агресора з 2014 до 2022 року, становить понад 70 мільярдів гривень.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«У нас є одне позитивне рішення українського суду на суму 1,9 млрд грн. Ще один судовий позов знаходиться на стадії розгляду в апеляційній інстанції, і зовсім нещодавно, у січні 2025 року, ми подали об'єднаний позов проти російської федерації, де об'єднали збитки, завдані кредиторам у п’яти банках, які знаходяться під управлінням Фонду гарантування», — розповіла в ефірі каналу «Ми — Україна» директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай.

За її словами, щодо двох банків, виведених з ринку з початку повномасштабного вторгнення в 2022 році за приналежність до російської федерації (АТ «МР Банк», ПАТ «Промінвестбанк»), то кошти, що були на їх рахунках (загалом 26 млрд грн), у повному обсязі перераховані державі.

За вкладами в цих банках виплачено гарантовані суми вкладникам, а в одному з них за рахунок продажу і обслуговування активів Фонд повністю задовольнив вимоги кредиторів, які не були пов’язані з банком.

«8 черг ми задовольнили повністю, а 9 і 10 черги — це були вимоги материнського банку, державного російського банку. Радою національної безпеки і оборони України було прийнято рішення про передачу власності (акцій банку) державі Україна, — уточнила директорка-розпорядниця Фонду. — І на сьогоднішній день ці два колишні державні російські банки належать державі Україна і не мають боргів перед своїми материнськими банками,а всі кошти ми сплачуємо, повертаємо державі як кредитору, а після того, як повернемо як кредитору, будемо державі як акціонеру повертати. Тобто зараз ці банки в повному обсязі працюють на державу Україна».

По банках, ліквідацію яких Фонд розпочав до 2022 року, стягнення збитків буде здійснюватися через ухвалення відповідних рішень судами української та іноземної юрисдикцій, тоді як по банках, що «прийшли» до Фонду починаючи з 2022 року, через Міжнародний реєстр збитків, до якого, коли буде створена така можливість для юридичних осіб, Фонд також планує подавати заяви про відшкодування завданих банкам збитків після початку повномасштабного вторгнення.

«Ми обов’язково маємо вимагати і захищати інтереси і країни, і банків, і їх кредиторів», — пояснила Ольга Білай.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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