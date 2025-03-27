Компанія Tether, що випускає стейблкоїн USDT, погодилася придбати 30% акцій італійської медіагрупи Be Water. Про це повідомляє Bloomberg.
Tether купує 30% акцій італійської медіакомпанії Be Water
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Tether збирається інвестувати близько 10 млн євро у Be Water, повідомила особа, знайома з планами компанії.
Інвестиції Tether дають Be Water більше фінансових можливостей і «поштовх до інтернаціоналізації», — сказав засновник Be Water Гвідо Марія Брера в четвер італійській газеті Corriere della Sera, підтверджуючи угоду.
Be Water володіє компанією з виробництва подкастів Chora Media і платформою Will Media, а також компанією з виробництва та дистрибуції фільмів Be Water Film.
Bloomberg співпрацює з Chora Media для створення серії подкастів «Quello che i soldi non dicono».
Інвестиції в інші компанії
Ця інвестиція є черговою в серії угод Tether, яка активно інвестує кошти в компанії, що працюють у найрізноманітніших сферах, включаючи сільське господарство, штучний інтелект та мозкові імпланти.
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У 2023 році компанія з Сальвадора оголосила про стратегічне інвестування в німецьку технологічну компанію Northern Data AG.
У грудні вона вклала $775 млн у консервативну компанію соціальних медіа Rumble Inc.
Минулого місяця Tether заявила, що придбала міноритарний пакет акцій італійської футбольної команди «Ювентус».
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