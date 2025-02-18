Tether інвестує в конкурента Neuralink

Компанія Tether, яка відома своїм стейблкоїном USDT, оголосила про запуск нового амбітного проєкту — платформи BrainOS, спрямованої на розвиток технологій взаємодії мозку з комп’ютером. Генеральний директор Tether Паоло Ардоіно підкреслив, що ключовим аспектом цієї ініціативи є збереження децентралізованого характеру інновацій. Про це передає Fintech Insider.

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Мета проєкту — подолання обмежень людського мозку

За словами Ардоіно, людський мозок, хоч і є унікальним, має обмеження в обробці інформації. Інтеграція з комп’ютерними системами дозволить посилити креативність та здібності до вирішення складних задач, що особливо актуально в умовах стрімкого розвитку штучного інтелекту.

Попередні інвестиції Tether у нейротехнології

Проєкт BrainOS базується на попередніх інвестиціях Tether у розмірі $200 мільйонів у компанію BlackRock Neurotech. Ця компанія вже досягла значних успіхів у сфері нейротехнологій, зокрема допомогла пацієнтам з паралічем керувати роботизованими кінцівками, дронами та спілкуватися за допомогою думок.

Подолання бар'єрів природної мови

Особливу увагу Ардоіно приділив проблемі обмеженості природної мови у вираженні думок. Він зазначив, що для повного відображення думки потрібна нескінченна кількість термінів, і технології мозок-комп'ютер можуть стати ключем до подолання цього бар'єру.

Перспективи децентралізованих інновацій

Tether наголошує на важливості децентралізованого підходу до розвитку таких технологій. Це дозволить уникнути концентрації контролю в руках окремих корпорацій та забезпечити вільний доступ до інновацій для всіх.

Нагадаємо, що нещодавно Tether придбала міноритарну частку у футбольному клубі Juventus.