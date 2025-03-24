Національний банк з 17 по 21 березня збільшив чистий продаж валюти на міжбанківському валютному ринку до $643,6 млн (з 10 по 14 березня НБУ продав $545,20 млн). Про це свідчать дані НБУ.
24 березня 2025, 10:27
НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $644 млн
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Валютні інтервенції НБУ
Згідно із даними, минулого тижня Нацбанк не купував валюту.
З початку року Нацбанк купив $16,81 млн, продав $8 153,23 млн.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1