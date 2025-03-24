НБУ збільшив чистий продаж валюти на міжбанку до $644 млн

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Згідно із даними, минулого тижня Нацбанк не купував валюту.

З початку року Нацбанк купив $16,81 млн, продав $8 153,23 млн.

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