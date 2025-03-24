Реформа фармацевтичного ринку, ініційована Міністерством охорони здоров’я України, подавалася урядом як крок до зниження вартості ліків. Однак аналіз її реальних наслідків показує зовсім іншу картину: вигоду від змін отримали передусім великі фармацевтичні компанії, тоді як аптеки опинилися на межі виживання, а кінцеві споживачі змушені платити більше.
Реформа чи афера: як фармвиробники збільшили прибутки на півмільярда гривень щомісячно
Як працювала система і що змінилося?
Зміни, про які йдеться, були ініційовані постановою Кабінету Міністрів України від
Причиною цього стало твердження окремих компаній виробників ліків, що стрімке подорожчання відпускних цін (на 100−120% за останні 3 роки) повʼязане з необхідністю сплачувати аптечним закладам маркетингові послуги за просування власної продукції.
Саме тому МОЗ вимагало від виробників одночасно з забороною маркетингових послуг знизити відпускні ціни на ліки шляхом економії на цій статті видатків.
Як прикрасити ситуацію замість реального зниження цін
9 вітчизняних фармацевтичних компаній-виробників виконали цю вимогу дуже обмежено: погодилися знизити ціни на 30% спільно тільки на 100 препаратів (які самі ж виробники і обрали), продаж яких сукупно складає лише 5% від загального товарообігу ліків у країні.
Наприклад, виробник ліків «Дарниця», продаючи щомісячно своїх ліків в Україні на суму 755 млн грн, раніше сплачував аптекам за послуги маркетингу понад 20% від продажів (усереднене значення, за інформацією від різних учасників ринку). Тому в результаті цих змін «Дарниця» отримала економію в розмірі 151 млн грн на місяць (20% від 755 млн грн). Слід зауважити, що раніше цей маркетинг аптеки транслювали у вигляді зниження ціни далі покупцям та використовували у фінансуванні своїх витрат. Отже очікування щодо зниження відпускних цін від виробника становить близько 20%.
За задумом МОЗ ці гроші в повному обсязі виробники мали б направити на здешевлення ліків для українців, але фактично «Дарниця» знизила вартість тільки на 20 лікарських засобів з сумою продажів 245 млн і витратили на це лише 73,7 млн грн (30% від 245 млн грн).
А різницю від зекономлених на забороні маркетингу коштів 77,5 млн грн (151 млн грн — 73,7 млн грн) просто поклала собі в кишеню. І це без урахування того, що «Дарниця» підняла ціни з вересня 2024 року по січень 2025 року у середньому не менше ніж на 5%.
Від іншого вітчизняного виробника «Інтерхім» знижки на ліки були застосовані лише на ТОП-100 препаратів. 18%, спрямовані раніше на послуги маркетингу аптекам, також залишилося на боці виробника і складають 5,8 млн грн.
Якщо провести такі ж нескладні обрахунки по кожному з 9 виробників, що погодились на зниження ціни на 100 препаратів, то після цих змін вони спільно почали отримувати майже 500 млн грн додаткового чистого прибутку щомісяця (таблиця нижче).
|
Виробник ліків
|
Обсяг продажів на ринку, в млн грн з ПДВ
|
Частка видатків виробників на маркетингові послуги, %
|
Сума видатків на оплаті маркетингових послуг, млн грн
|
Обсяг продажів на ринку ТОП 100, в млн грн з ПДВ
|
Витрати на зниження ціни на топ-100, млн грн (сума продажів топ-100×30%)
|
Додатковий прибуток виробника, млн грн
|
Фармак АО (Україна, Київ)
|
1 064,78
|
20,0%
|
212,96
|
258,33
|
77,50
|
135,46
|
Дарниця ЧАО (Україна, Київ)
|
755,93
|
20,0%
|
151,19
|
245,64
|
73,69
|
77,49
|
Київський вітамінний завод АО (Україна, Київ)
|
586,11
|
18,0%
|
105,50
|
169,13
|
50,74
|
54,76
|
Корпорація Артеріум (Україна, Київ)
|
551,38
|
22,0%
|
121,30
|
103,14
|
30,94
|
90,36
|
Кусум Фарм ООО (Україна, Київ)
|
415,71
|
12,0%
|
49,89
|
81,62
|
24,49
|
25,40
|
Юрія-Фарм ООО (Україна, Київ)
|
307,88
|
15,0%
|
46,18
|
80,43
|
24,13
|
22,05
|
ІнтерХім ОДО (Україна, Одеса)
|
200,93
|
18,0%
|
36,17
|
101,13
|
30,34
|
5,83
|
Борщагівський ХФЗ ПАО (Україна, Київ)
|
183,92
|
15,0%
|
27,59
|
35,89
|
10,77
|
16,82
|
Віола ФФ ЧАО (Україна, Запоріжжя)
|
182,56
|
35,0%
|
63,90
|
8,20
|
2,46
|
61,44
|
РАЗОМ
|
4 249,20
|
814,66
|
1 083,51
|
325,05
|
489,61
Примітка: Дані відображають відсоток сплачених маркетингових послуг на базі пропозицій виробників згідно з договорами, які діяли в 2024 році, та можуть містити незначні відхилення.
Дані показують, що всі лікарські засоби, які не входять до списку зі 100 препаратів (а це 95% загального обсягу ринку), продаватимуться за підвищеними цінами. Це пов'язано з тим, що аптеки мусять компенсувати збитки, спричинені забороною маркетингових послуг.
Аптеки на межі закриття
Експерти вважають, що через втрату доходів від маркетингових послуг 30−35% аптек в Україні ризикують закриттям найближчим часом.
Особливо це стосується малих аптек із товарообігом до 700−800 тис. грн, розташованих в першу чергу у селах, малих містах та прифронтових зонах, де прибутковість і так була низькою.
Згідно з дослідженням Аптечної професійної асоціації України, навіть якщо аптеки піднімуть націнки до максимально дозволеного Постановами КМУ № 955 та № 168 рівня, вони все одно залишаються збитковими.
Хто виграв від реформи?
Очевидні вигодоздобувачі — великі фармацевтичні компанії:
-
Вони заощадили близько 500 млн грн, які раніше витрачали на маркетингові послуги.
-
Вони не перенаправили ці кошти на реальне зниження цін для споживачів.
-
Вони самі визначили, які препарати потраплять до списку зі знижками, що дозволило їм просунути власні продукти.
Споживачі відчули здешевлення лише на 100 препаратів, що складають 5% від продажів, натомість ціни на інші 95% ліків зросли.
Водночас аптечні заклади опинились на межі фінансової кризи і якщо влада не внесе корективи, найближчими місяцями Україна може зіткнутися із масовим закриттям аптек (перш за все в селах, маленьких містах та прифронтових територіях), зменшення надходження податків, звільненням персоналу та їх можливий виїзд за кордон.
Ринок і пацієнти чекають подальших дій від виробників стосовно пропорційного розподілення тих відсотків, які були до 1 березня спрямовані на маркетингові послуги.
Головне питання: ця реформа справді спрямована на здешевлення ліків чи це механізм перерозподілу фінансових потоків на користь великих фармвиробників?
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