США виключили криптоміксер Tornado Cash із списку санкцій

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 21 березня виключило сервіс мікшування криптовалют (криптоміксер) Tornado Cash зі списку SDN. Про це йдеться в офіційній публікації на сайті відомства.

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Що відомо

Зі списку були видалені як саме найменування Tornado Cash, так і десятки пов'язаних з ним криптовалютних адрес у мережі Ethereum.

Санкції проти Tornado Cash було запроваджено у 2022 році: за версією влади США, через цей сервіс проходили багатомільйонні трансакції, пов'язані з відмиванням коштів, у тому числі за участю хакерів, пов'язаних із КНДР.

OFAC при цьому оновило відомості про Романа Семенова, якого раніше назвали одним із співзасновників Tornado Cash. Він залишається під санкціями, але у його картці було змінено деякі технічні дані.

Мінфін США пояснив, що рішення про виключення Tornado Cash із списку санкцій прийнято «за підсумками перегляду правових і політичних питань, пов'язаних із застосуванням санкцій в умовах технологій, що швидко розвиваються, і нормативного середовища».

При цьому відомство підкреслило, що зберігає серйозне занепокоєння діяльністю Північної Кореї у сфері атак хакерів і відмивання коштів з використанням цифрових активів.

Нагадаємо

У серпні 2023 року Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Романа Семенова та американця Романа Сторма, яких називають співзасновниками Tornado Cash.

За версією слідства, вони використали криптовалютний міксер для відмивання понад $1 млрд, включаючи «сотні мільйонів доларів» для північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group, що знаходиться під санкціями США.

Семенову та Сторму було пред'явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей, порушення законодавства про міжнародні економічні повноваження, а також у здійсненні неліцензованої діяльності з переказу коштів. Максимальне покарання за кожним із пунктів звинувачення — від 5 до 20 років позбавлення волі.

Сторм був затриманий у США у день висунення звинувачень. Семенов, як зазначалося у матеріалах Мін'юсту, залишався на свободі.