США виключили криптоміксер Tornado Cash із списку санкцій

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
22 березня 2025, 13:24

США виключили криптоміксер Tornado Cash із списку санкцій

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 21 березня виключило сервіс мікшування криптовалют (криптоміксер) Tornado Cash зі списку SDN. Про це йдеться в офіційній публікації на сайті відомства.

Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) 21 березня виключило сервіс мікшування криптовалют (криптоміксер) Tornado Cash зі списку SDN.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Зі списку були видалені як саме найменування Tornado Cash, так і десятки пов'язаних з ним криптовалютних адрес у мережі Ethereum.

Санкції проти Tornado Cash було запроваджено у 2022 році: за версією влади США, через цей сервіс проходили багатомільйонні трансакції, пов'язані з відмиванням коштів, у тому числі за участю хакерів, пов'язаних із КНДР.

OFAC при цьому оновило відомості про Романа Семенова, якого раніше назвали одним із співзасновників Tornado Cash. Він залишається під санкціями, але у його картці було змінено деякі технічні дані.

Мінфін США пояснив, що рішення про виключення Tornado Cash із списку санкцій прийнято «за підсумками перегляду правових і політичних питань, пов'язаних із застосуванням санкцій в умовах технологій, що швидко розвиваються, і нормативного середовища».

При цьому відомство підкреслило, що зберігає серйозне занепокоєння діяльністю Північної Кореї у сфері атак хакерів і відмивання коштів з використанням цифрових активів.

Нагадаємо

У серпні 2023 року Міністерство юстиції США звинуватило росіянина Романа Семенова та американця Романа Сторма, яких називають співзасновниками Tornado Cash.

За версією слідства, вони використали криптовалютний міксер для відмивання понад $1 млрд, включаючи «сотні мільйонів доларів» для північнокорейського хакерського угруповання Lazarus Group, що знаходиться під санкціями США.

Семенову та Сторму було пред'явлено звинувачення у змові з метою відмивання грошей, порушення законодавства про міжнародні економічні повноваження, а також у здійсненні неліцензованої діяльності з переказу коштів. Максимальне покарання за кожним із пунктів звинувачення — від 5 до 20 років позбавлення волі.

Сторм був затриманий у США у день висунення звинувачень. Семенов, як зазначалося у матеріалах Мін'юсту, залишався на свободі.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами