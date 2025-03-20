Geely Automobile підвищила чистий прибуток утричі завдяки збуту та сильному експорту

Передовий виробник електрокарів із Піднебесної Geely Automobile розповів про колосальний підйом чистої прибуткової величини за 2024 рік. Автоконцерн з КНР опублікував, що приріст у чистому вигляді у річному вираженні піднявся на 213% до 16,63 мільярда юанів, або близько 2,30 мільярда доларів . Це глобальне зростання відбулося завдяки стабільному збуту та максимальному експорту. Водночас прибутковість піднялася на 34%, до 240,19 мільярда юанів, повідомили в LBLV .

Сукупний масштаб дистрибуції автомобілів Zeekr Group минулого року піднявся на 87% до 222 123 одиниць, а це дозволило зменшити збитки в чистому вигляді до 6,42 мільярда юанів з 8,35 мільярда юанів у 2023 році.

Такий чудовий виторг став можливим завдяки ідеальним показникам на іноземних ринках і впевненій внутрішній реалізації. Сукупний обсяг гуртового експорту Geely піднявся на 57%, дійшовши до максимуму в 414 522 транспортних засобів.

Разом зі значним збутом, фінансові досягнення стали можливими завдяки покращенню економіки шляхом масштабованості, підвищення якості торговельного асортименту та контролю витрат. Загальний прибуток піднявся на 0,6 відсоткового пункта до 15,9%, кажуть в lblv.com.

У майбутніх періодах Geely має намір зберегти стабільний попит цього року. Проте водночас може посилитися конкурентна боротьба на автопромі, а саме у секторах технологій та ціноутворення. У продажах очікується 2025 року величина на позначці 2,71 мільйона одиниць, а це на 25% вище, ніж раніше.

Олександр Дубінський, фінансовий аналітик LBLV